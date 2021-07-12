Больше не надо ездить 70 км: "Большая стройка" Зеленского открыла "экстренное" отделение в больнице Вижницы

В больнице города Вижница на Буковине открылось современное отделение экстренной медицинской помощи, реконструированное по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает глава Черновецкой ОГА Сергей Осачук.

"Жители Вижницкой громады теперь могут сделать необходимые обследования, не выезжая в областной центр", – написал Сергей Осачук на своей Facebook-странице. Расстояние между Вижницей и Черновцами – более 70 км.

Видео дня

Поскольку реконструкция предполагает не только ремонт, но и переоснащение, в отделении появились новый томограф, цифровой рентген и другая диагностическая техника, позволяющая делать обследования на месте.

"Продолжаем внедрять доступность медицинских услуг в каждой громаде", – отметил глава ОГА.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение 2021 года в Украине будут реконструированы 177 приемных отделений.