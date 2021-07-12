Больше не надо ездить 70 км: "Большая стройка" Зеленского открыла "экстренное" отделение в больнице Вижницы

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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В больнице Выжницы открылось современное отделение экстренной медицинской помощи

В больнице города Вижница на Буковине открылось современное отделение экстренной медицинской помощи, реконструированное по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает глава Черновецкой ОГА Сергей Осачук.

В Выжнице реконструировали отделение экстренной медицинской помощи

"Жители Вижницкой громады теперь могут сделать необходимые обследования, не выезжая в областной центр", – написал Сергей Осачук на своей Facebook-странице. Расстояние между Вижницей и Черновцами – более 70 км.

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Поскольку реконструкция предполагает не только ремонт, но и переоснащение, в отделении появились новый томограф, цифровой рентген и другая диагностическая техника, позволяющая делать обследования на месте.

В отделении появились новый томограф, цифровой рентген и другая техника

"Продолжаем внедрять доступность медицинских услуг в каждой громаде", – отметил глава ОГА.

В Выжнице открылось новое приемное отделение

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение 2021 года в Украине будут реконструированы 177 приемных отделений.

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