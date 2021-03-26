Больше 60% украинцев считают Россию агрессором и хотят вернуть Крым – опрос

София Закревская Общество 21:21, 26.03.2021 Обновлено: 21:28, 26.03.2021

В Украине большинство людей поддерживают идею о возвращении оккупированного Россией Крыма. Отметим, что количество людей с такой позицией постепенно растет с 2014 года.

Мнениями насчет полуострова и РФ граждане поделились в опросе от социологической группы "Рейтинг". Его проводили в период 23-24 марта среди 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Так, за возвращение полуострова в состав Украины выступают 68% опрошенных. При этом более пятой части граждан – 21% – считают, что с захватом Россией Крыма надо смириться.

В вопросе восстановления водоснабжения в оккупированный полуострова мнения почти поровну: 45% поддержали инициативу, 48% – выступили против.

Более едины украинцы в том, является ли Россия агрессором. 71% опрошенных согласны с таким утверждением, а 22% – противоположного мнения. В результатах опроса указано, что среди последних преобладают жители восточных регионов, избиратели партий Шария, Мураева и ОПЗЖ.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина может рассмотреть возможность подачи воды на территорию оккупированного Крыма при возникновении гуманитарной катастрофы на полуострове.

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