В Киеве прогнозируют дальнейшее подтопление территорий: где поднимется вода

В Киеве в конце апреля - начале мая есть риск подтопления отдельных территорий. Уровень воды в реках и водоемах может подняться из-за дождей, которые прогнозируют синоптики.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сейчас в столичном регионе объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

"В Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья вследствие осадков: есть риск подтопления отдельных территорий. По прогнозам синоптиков, в конце апреля – начале мая ожидаются обильные дожди. Ожидаемые максимальные уровни половодья не несут угрозы промышленным объектам и жилым массивам", – рассказали в пресс-службе. .

В КГГА предупредили, что возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков. Речь идет о селах Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы.

Кроме того, из-за подъема воды возможны частичные затопления территорий на дачных массивах: Воскресенские сады, Русановские сады, Осокорки, Позняки, Вишенки. А также в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залив Берковщина. Возможно затопление прирусловых участков массива Конча-Заспа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Иванков Киевской области в пятницу, 14 апреля, из-за подъема воды была подтоплена временная переправа. В настоящее время движение автотранспорта организовано через село Кухари.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!