"Большая стройка" Зеленского восстановит в Дубно бассейн, который простаивал 8 лет

В Дубно Ривненской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет обновлен бассейн школы №71, который не использовался 8 лет.

Об этом сообщает на Facebook-странице глава Ривненской ОГА Виталий Коваль. После обновления жители громады, по словам Коваля, получат 25-метровый бассейн на пять дорожек с тренерскими, гардеробными и душевыми, на 100% приспособленный для потребностей людей с инвалидностью. Для этого в помещении устанавливают пандусы и специальное устройство, которое будет опускать таких посетителей в воду.

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Сейчас подрядчик утеплил здание, заменил все окна и планирует заняться гидроизоляцией чаши бассейна.

"Важное преимущество — то, что обновленный бассейн смогут посещать не только ученики школы, а и все дети Дубно. Верю, что в этом бассейне будут тренироваться и расти будущие чемпионы, которыми гордится вся Ровненщина. Такие, как Михаил Романчук", — отметил Виталий Коваль.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал в рамках президентской инициативы строительство 29 бассейнов в течение этого года.