'Большая стройка' Зеленского открывает еще одну современную амбулаторию на Николаевщине

На Николаевщине в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" завершается строительство новой амбулатории в Лиманах Галицинивской территориальной общины.

Готовность объекта составляет 99%, сообщает Николаевская ОГА. Отныне в заведении одновременно смогут принимать граждан четыре врача.

"Житель любого населенного пункта, даже самого маленького должен получать качественные медицинские услуги – таков приоритет власти", – говорится в сообщении.

Для лечения и диагностики различных заболеваний здесь установили современное оборудование. В новой амбулатории также обустроили кабинеты для семейных врачей, комнаты для персонала, стерилизационные и тому подобное.

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Впоследствии в этом же здании планируют открыть аптеку.

"Будущие пациенты говорят, что их очень впечатляет наличие санитарных комнат для медиков, граждан с инвалидностью и пациентов", – сообщает ОГА.

Сейчас объект готовят к сдаче в эксплуатацию. Рабочие также провели благоустройство территории – ее покрыли тротуарной плиткой и устроили цветники. Строительство амбулатории общей практики семейной медицины продолжалось в течение восьми месяцев.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.