'Большая стройка' Зеленского на УЗ продолжится вместе с Deutsche Bahn: подписано соглашение

Между "Укрзалізницею" и немецкой компанией Deutsche Bahn Engineering & Consulting подписано соглашение о сотрудничестве, позволяющее УЗ усилить процесс управления пассажирскими перевозками, а также обеспечить в сфере обслуживания пассажиров качество и комфорт.

Об особенностях соглашения сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков. По словам министра, работа над привлечением немецких специалистов к управлению "Укрзалізницею" началась еще в 2019 году, но из-за сопротивления на различных уровнях до конечной реализации процесс дошел только сейчас.

Уверенность в реализации задуманных преобразований, по словам Кубракова, вселяют три фактора. Во-первых, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже был накоплен собственный большой опыт реализации сложных и масштабных инфраструктурных проектов. В качестве примера он напомнил о ремонте 130 км дороги Мариуполь-Запорожье, которая была восстановлена за рекордные 68 дней.

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С этого проекта в 2019 году, по словам министра, началась реализация президентской "Большой стройки", которая сегодня распространилась не только на дороги, но и на объекты социальной и спортивной инфраструктуры, порты и аэропорты, а также железную дорогу.

Во-вторых, уже пришло осознание государством его социальной функции в транспортном секторе.

"В этом году впервые за годы независимости государство начало финансировать пассажирские перевозки – новые вагоны и локомотивы, точечные проекты электрификации. Далее планируем расширять эту практику, так же, как это делают страны Европы и мира", – сказал Кубраков.

И, в-третьих, успешной реализации структурных преобразований будет способствовать также международный опыт Германии. Министр в этой связи напомнил, что не так давно при помощи специалистов Deutsche Bahn была успешно реформирована железная дорога Казахстана.

"В ближайшие годы Украину ждет масштабная перестройка железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава", – заявил Кубраков.

Напомним, накануне на форуме "Украина 30" президент Владимир Зеленский сообщил о старте реализации проекта пригородного железнодорожного сообщения City Express, который будет реализовываться в рамках программы "Большая стройка". Первым городом, в котором программа будет реализована, станет Киев.