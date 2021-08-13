'Большая стройка': 'Автомагистраль-Юг' восстановила 9-километровый участок трассы Р-33 в Одесской области

На 9-километровом отрезке дороги Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Великая Михайловка в Одесской области завершились ремонтные работы. Восстановление участка осуществила компания "Автомагистраль-Юг" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила официальная Facebook-страница инфраструктурной программы президента. Ремонт прошел на отрезке трассы от села Ангелиновка в село Розалевка в Раздельнянском районе, на км 369 – км 378. Этот участок граничит с первой отремонтированной частью дороги Р-33, которая соединяет села Степановку и Розалевку.

В прошлом году ремонтные работы продолжались на 7 участках автомобильной дороги Р-33 общей протяженностью 77 км.

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В 2021 году отремонтируют еще 3 участка протяженностью 35 км. На одном участке работы уже завершены. Еще на двух участках дороги ведутся проектные работы – 43 км.

"Полностью завершить ремонтные работы на автомобильной дороге Р-33 запланировано в 2022 году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году по президентской программе предусматривается обновление 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.