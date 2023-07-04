'Большая честь – быть союзником': Зеленский поздравил США с Днем Независимости. Видео

Президент Владимир Зеленский поздравил США и американский народ с Днем Независимости. Он заявил, что для Украины большая честь быть союзником такого государства.

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Об этом глава государства заявил в видеообращении. Ответный ролик опубликовал Офис президента.

"Дорогие американцы! Я поздравляю вас с лучшим днем, которым жизнь может наградить любую восставшую ради свободы нацию – поздравляю вас с Днем независимости!", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что только смелые обретают независимость, и только лучшие из смелых способны передавать свободу от поколения в поколение.

"Передавать, увеличивая его границы, границы того, насколько защищена жизнь каждого человека, каждого сообщества и всей страны. Но увеличивая и надежду – надежду для других на земле, что и они тоже смогут стать свободными и что их свобода тоже станет драгоценным наследием для их детей и внуков", – добавил президент.

По его словам, уже почти два с половиной века Америка – это земля свободных и дом смелых, который привлекает людей со всего мира, которые ищут большего и стремятся к высшему.

"И хотя не бывает пути без ошибок, Америка давала и дает мощную мечту, что там, где сейчас царит тьма бесправия, когда-то засияет свобода. Быть союзником такой мечты, такой смелости и такой свободы – это честь для нас", – пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас украинская смелость овладевает американским оружием и обеспечивает демократию, которую украинцы и американцы ценят одинаково.

Также, по его словам, украинское свободолюбие при поддержке США зажгло новое могучее пламя свободы в нашей части Европы, которое не угаснет и гарантирует, что тирания никогда снова не пройдет по Европе. А значит, Европа не будет нуждаться в участии американских солдат в кровопролитных битвах ради свободы.

Кроме того, как отметил президент, украинская мечта жить свободно, когда ее увенчает победа в жестокой и непровоцированной войне, начатой Россией, даст свежую энергию американскому лидерству.

"Мир видит сейчас максимально четко: кто из Украины – тот за свободу. А после нашей победы мир убедится снова: кто ценит свободу – тот всегда побеждает", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко поздравил Соединенные Штаты Америки с национальным праздником – Днем независимости. Он поблагодарил наших партнеров за большую помощь в борьбе Украины с российским агрессором.

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