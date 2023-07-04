Демократический мир должен победить вместе с Украиной": Кличко поздравил США с Днем независимости и поблагодарил за помощь

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Соединенные Штаты Америки с национальным праздником – Днем независимости. Он поблагодарил наших партнеров за большую помощь в борьбе Украины с российским агрессором.

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Об этом глава КГГА написал в своем Telegram-канале. В этот день, 4 июля 1776 г. была принята Декларация независимости США.

"С Днем независимости, Соединенные Штаты Америки! Спасибо за партнерство и неизменную поддержку демократических стремлений Украины. За помощь в реализации реформ. И отдельно – за большую помощь в борьбе Украины с российским агрессором. Это, без преувеличения, – битва цивилизации, демократии против зла тоталитаризма. И демократический мир должен победить вместе с Украиной! Нет у нас других вариантов. Glory to America! Glory to Ukraine!", – написал Кличко.

День независимости США – государственный праздник Соединенных Штатов Америки, отмечаемый ежегодно 4 июля (часто так и называется: "Четвертое июля") и является федеральным выходным днем. Праздник установлен в честь Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские законодатели Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали содействовать передаче дополнительных средств противовоздушной обороны США Украине. В частности, речь идет об одной из батарей "Железного купола" (Iron Dome).

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