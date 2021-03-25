Больницы Винницкой области получили кислородные концентраторы от Фонда Порошенко

Гайсинская и Крыжопольская районные больницы в Винницкой области получили кислородные концентраторы от Фонда Порошенко.

По словам главного врача Гайсинской центральной районной больницы Игоря Кохана, оборудование сразу передают в инфекционное отделение, в котором лечатся пациенты с подтвержденным диагнозом и требуют кислородной терапии, сообщила пресс-служба партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность".

"Ситуация напряженная в учреждении: практически 95-98% коек, выделенных под ковид, загружены пациентами. Из 140 коек почти 100 занимают пациенты с подтвержденным диагнозом. Более 30 – с подозрением на ковид, ожидаем результатов анализов. Очень много больных сегодня нуждаются в кислородной терапии – более 40 человек. Поэтому хочу поблагодарить Фонд Порошенко за такую помощь, весомую и существенную, непосредственно сейчас будет использована нашими пациентами", – сказал врач.

Депутат Гайсинского городского совета Наталья Тарасюк потеряла мужа, а теперь продолжает помогать людям, страдающим коронавирусом.

"С начала пандемии заболела вся моя семья: первым – свекор, потом муж, я, дети и внук. Так сложилось, что мой муж за 20 дней скончался в больнице от коронавируса. Ему было 49 лет. Власть ничего не сделала, чтобы помочь спасти ему жизнь, не обеспечила кислородом. Сегодня я очень благодарна за кислородные концентраторы, которые будут обеспечивать тяжелобольных кислородом. Это поможет им сохранить жизнь", – сказала Наталья Гайсинская.

Доставил концентраторы в Гайсин вместе с активистами депутат Винницкого областного совета Андрей Гижко.

"Прошел год, как в Украине был внедрен первый карантин. И мы имеем, к сожалению, печальный итог на Виннитчине: за год в области заболело более 52 000 жителей, почти тысяча, к сожалению, уже умерли. Врачи области благодаря Фонду Порошенко получили 12 тысяч защитных костюмов, педагоги смогли летом прошлого года пройти ИФА тестирование. Мы можем говорить о сотнях спасенных человеческих жизней, когда речь идет о современном цифровом рентгенаппарате, об отремонтированных аппаратах искусственной вентиляции легких. А сегодня мы передаем кислородные концентраторы в Гайсинскую и Крыжопольскую районные больницы" , – сказал Андрей Гижко.

"В нашей районной больнице ситуация аналогичная, как и по всей Винницкой области – критическое обеспечение кислородом. Мы уверены в том, что полученные концентраторы сохранят не одну жизнь", – прокомментировал депутат Гайсинского городского совета Анатолий Шульга.

Помощь от Фонда для Крыжопольской окружной больницы интенсивного лечения получил ее директор Тарас Кубала. Он рассказал, что сейчас в заведении находится 60 больных с пневмониями, из них 40 – с подтвержденным ковидом.

"Ситуация с поставками кислорода у нас напряженная, в сутки уходит около тридцати кислородных баллонов. Ранее Фонд неоднократно оказывал помощь медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами", – отметил врач.

Крыжопольчанка Анна Шевчук переболела коронавирусом и знает, насколько трудно работать врачам без необходимого оборудования.

"Мне пришлось в течение всего лечения использовать кислородную маску, поэтому я понимаю важность концентраторов. Я понимаю важность и защитных костюмов, и масок, и медицинского оборудования. С начала пандемии я видела, как семья Порошенко помогала всем больницам Украины", – заметила Анна Шевчук.

Жена пациента, который нуждается в кислородной терапии, Нина Имбер выразила надежду, что новые кислородные концентраторы для Крыжопольской больницы помогут вылечиться ее мужу.

"Мы надеемся, что муж вылечится. Большое спасибо от меня и моих односельчан", – сказала Нина Имбер.

"Ситуация действительно критическая, больных очень много. Не хватает ни кислорода, ни концентраторов. Руководство больницы неоднократно обращается ко всем благотворителям за помощью. И именно Фонд Порошенко всегда помогал и помогает", – подытожила депутат Крыжопольской поселкового совета Светлана Рыбак.

На днях от Фонда Порошенко и волонтеров еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена в украинские больницы в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковске, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области. Сейчас закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом является приоритетом Фонда Порошенко и волонтеров. Уже более 100 кислородных концентраторов переданы в больницы.

Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами – в больнице передали более 157 000 штук. А также 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 года при поддержке Фонда Порошенко и компании Рошен началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Всего у Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 млн гривен.