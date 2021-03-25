Гайсинська та Крижопільська районні лікарні на Вінниччині отримали кисневі концентратори від Фонду Порошенка.

За словами головного лікаря Гайсинської центральної районної лікарні Ігоря Кохана, обладнання відразу передають в інфекційне відділення, в якому лікуються пацієнти з підтвердженим діагнозом і потребують кисневої терапії, повідомила пресслужба партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність".

"Ситуація напружена в закладі: практично 95-98% ліжок, які виділені під ковід, завантажені пацієнтами. Зі 140 ліжок майже 100 займають пацієнти з підтвердженим діагнозом. Понад 30 – з підозрою на ковід, очікуємо результатів аналізів. Дуже багато хворих на сьогодні потребую кисневої терапії – понад 40 осіб. Тому хочу подякувати Фонду Порошенка за таку допомогу, вагому і суттєву, яка безпосередньо зараз буде використана нашими пацієнтами", – сказав лікар.

Депутат Гайсинської міської ради Наталя Тарасюк втратила чоловіка, а тепер продовжує допомагати людям, які хворіють на коронавірус.

"З початку пандемії захворіла вся моя родина: першим – свекор, потім чоловік, я, діти і онук. Так склалось, що мій чоловік за 20 днів помер у лікарні від коронавірусу. Йому було 49 років. Влада нічого не зробила, аби допомогти врятувати йому життя, не забезпечила киснем. Сьогодні я дуже вдячна за кисневі концентратори, які будуть забезпечувати тяжкохворих киснем. Це допоможе їм зберегти життя", – сказала Наталя Гайсинська.

Доставив концентратори у Гайсин разом із активістами депутат Вінницької обласної ради Андрій Гижко.

"Минув рік, як в Україні був впроваджений перший карантин. І ми маємо, на жаль, сумний підсумок на Вінниччині: за рік в області захворіло понад 52 тисячі жителів, майже тисяча, на жаль, вже померли. Лікарі області завдяки Фонду Порошенка отримали 12 тисяч захисних костюмів, педагоги змогли влітку минулого року пройти ІФА тестування. Ми можемо говорити про сотні врятованих людських життів, коли мова йде про сучасний цифровий ренгенапарат, про відремонтовані апарати штучної вентиляції легенів. А сьогодні ми передаємо кисневі концентратори в Гайсинську та Крижопільску районні лікарні", – сказав Андрій Гижко.

"У нашій районній лікарні ситуація аналогічна, як і по всій Вінницькій області – критичне забезпечення киснем. Ми впевнені в тому, що отримані концентратори збережуть не одне життя", – прокоментував депутат Гайсинської міської ради Анатолій Шульга.

Допомогу від Фонду для Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування отримав її директор Тарас Кубаль. Він розповів, що нині в закладі знаходиться 60 хворих з пневмоніями, із них 40 – з підтвердженим ковідом.

"Ситуація з постачанням кисню у нас напружена, на добу йде біля тридцяти кисневих балонів. Раніше Фонд неодноразово надавав допомогу медичними препаратами, засобами індивідуального захисту, дезінфекційними засобами", – наголосив лікар.

Крижопільчанка Ганна Шевчук перехворіла на коронавірус і знає, наскільки важко працювати лікарям без необхідного обладнання.

"Мені довелось протягом усього лікування використовувати кисневу маску, тому я розумію важливість концентраторів. Я розумію важливість і захисних костюмів, і масок, і медичного обладнання. Із початку пандемії я бачила, як родина Порошенків допомагала усім лікарням України", – зауважила Ганна Шевчук.

Дружина пацієнта, який потребує кисневої терапії, Ніна Імбер висловила сподівання, що нові кисневі концентратори для Крижопільської лікарні допоможуть вилікуватися її чоловіку.

"Ми сподіваємось, що чоловік вилікується. Велика подяка від мене і моїх односельчан", – сказала Ніна Імбер.

"Ситуація справді критична, хворих надзвичайно багато. Не вистачає ні кисню, ні концентраторів. Керівництво лікарні неодноразово звертається до всіх благодійників про допомогу. І саме Фонд Порошенка завжди допомагав і допомагає", – підсумувала депутатка Крижопільської селищної ради Світлана Рибак.

Днями від Фонду Порошенка та волонтерів ще одна партія з 30 кисневих концентраторів відправлена в українські лікарні у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області. Наразі закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус є пріоритетом Фонду Порошенка та волонтерів. Вже більше 100 кисневих концентраторів передані в лікарні.

Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні 2020 року за підтримки Фонду Порошенка та компанії Рошен розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу під час пандемії 120 мільйонів гривень.