Больница 'Охматдет' получила медицинское оборудование на 13,5 млн грн от 'Киевстар' и dobro.ua

В рамках совместной инициативы Киевстар и благотворительной платформы dobro.ua было закуплено и передано необходимое медицинское оборудование на общую сумму 13,56 млн грн для детской больницы "Охматдет". Благодаря вкладу Киевстар в размере 10 млн грн и пожертвованиям украинцев, которые собрали еще 3,56 млн грн, больница получила новые возможности для лечения детей после повреждений здания, вызванных ракетной атакой.

"Больница "Охматдет" – это место, где ежедневно спасают детские жизни. Мы, как социально ответственная компания, не могли остаться в стороне после трагедии в июле. Искренне благодарен всем неравнодушным украинцам, которые присоединились к нашей инициативе – вместе мы смогли оперативно обеспечить больницу критически важным оборудованием, которое уже сегодня дарит маленьким пациентам шанс на выздоровление", – комментирует Александр Комаров , СЕО Киевстар.

Ежегодно больница принимает до 20 тысяч детей со всей Украины, обеспечивая лечение сложных случаев: от тяжелых травм и онкологических заболеваний до трансплантаций органов. После разрушительного удара, уничтожившего значительную часть медицинского оборудования, больница осталась без критически важных ресурсов для лечения детей. Благодаря переданному оборудованию "Охматдет" снова сможет эффективно диагностировать и лечить маленьких пациентов.

На выделенные и собранные средства было приобретено и установлено следующее медицинское оборудование:

ультразвуковой сканер для визуализации в общей и лапароскопической хирургии – аппарат используется для проведения ультразвуковой диагностики при сверхсложных хирургических операциях;

аппарат используется для проведения ультразвуковой диагностики при сверхсложных хирургических операциях; ЛОР-комбайн Medicenter Intra – позволяет охватывать широкий спектр диагностических и терапевтических процедур и манипуляций в ЛОР отделении ;

позволяет охватывать широкий спектр диагностических и терапевтических процедур и манипуляций в ЛОР отделении лазер хирургический диодный двухволновый "LIKA-surgeon+", для проведения уникальных операций при артериовенозных мальформациях у детей;

для проведения уникальных операций при артериовенозных мальформациях у детей; аппарат криохирургический CRYO-S Painless – осуществляющий временную заморозку периферических нервов во время оперативных вмешательств и избегающий боли в послеоперационном периоде.

"Благодаря вкладу Киевстар и сотням небезразличных украинцев мы смогли предоставить врачам "Охматдета" все необходимое для продолжения их важной работы и спасения детей в Украине ", – комментирует Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.

Напомним также, что в июле платформа кино и телевидения Киевстар ТВ направила 40% средств от пакета "Благотворительный" на восстановление больницы "Охматдет" после ракетного обстрела. Эти средства обычно используются в помощь детям в рамках инициативы "Детская надежда", однако на этот раз были направлены на поддержку "Охматдета" для его восстановления.