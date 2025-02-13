Более 80% сотрудников ГСЧС уже забронированы, – Гончаренко

По состоянию на начало 2025 года в Украине забронировано 83% сотрудников ГСЧС уже забронировано.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Такой ответ получил в ответ от МВД на депутатское обращение.

По его словам, министр внутренних дел обратился к министру обороны, чтобы довести показатель забронированных до 90%.

"Моя позиция – 100% спасателей должны быть защищены от мобилизации! Они не просто выполняют работу – они ежедневно спасают жизнь, ликвидируют последствия обстрелов, извлекают людей из-под завалов", – объяснил Гончаренко.