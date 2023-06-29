Более 15 тысяч военных прошли тренинги по тактической медицине от PULSE

Уже более 15 тысяч военнослужащих прошли обучение тактической помощи у инструкторов благотворительной организации PULSE – Pre-hospital focused Ukrainian Life Saving Effort. Только за июнь необходимые навыки получили 650 воинов. Набор для военных подразделений на бесплатное обучение по такмеду постоянно продолжается.

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Тренинги проходят почти по всей территории Украины и для всех воинских подразделений, включая Сил Специальных Операций ВС Украины. В частности, в июне учения по такмеду прошли 3-й отдельный полк СПП имени князя Святослава Храброго и 73-й морской центр СПП им. кошевого атамана Антина Головатого.

Всего услугами организации пользуется более 100 воинских частей. PULSE может обучать 10 групп военных в разных местах – инструкторы выезжают даже в зоны, приближенные к зоне боевых действий. Имеющиеся мощности позволяют проводить обучение для 200 человек в день одновременно. Организация способна проводить не только базовые, но и более длинные, продвинутые курсы подготовки: в зависимости от программы, военные учатся от 16 до 40 часов.

Могу привести много статистических данных, но глобально – это наш, украинский, ценностный выбор: беречь каждую жизнь. Чтобы военный применил навыки тактической медицины в бою, они должны быть отработаны до автоматизма. Тогда есть результат, это подтверждается многочисленными случаями спасения жизни руками тех, кто у нас учился", – подчеркнул соучредитель PULSE Федор Сердюк.

Обучение военных такмеду происходит по стандартам, аналогичным тем, по которым учатся Вооруженные силы США. PULSE является сертифицированным тренинговым центром NAEMT – Национальной ассоциации экстренных медицинских техников. Подготовка организации основывается на рекомендациях комитета ТССС (Tactical Combat Casualty Care), являющегося стандартом предоставления помощи в догоспитальной медицине на поле боя. Инструкторы тренируют воинов по уровням TCCC-ASM (TCCC All Service Members), TCCC-CLS (TCCC Combat Lifesaver) и TCCC-MP (TCCC for Medical Personnel).

Выпускники курсов могут использовать различные типы турникетов, рекомендованных комитетом по тактической медицине при Минобороны США, обеспечивать проходимость дыхательных путей, выявлять и устранять пневмоторакс, характерный для ранений грудной клетки. Боевые медики получают навыки более сложных медицинских манипуляций, таких как обеспечение внутривенного и внутрикостного доступа, медикаментозной терапии, использование устройств для остановки кровотечения, как iTClamp и XSTAT.

PULSE работает в тесной координации со всеми подразделениями Сил Обороны Украины. Подать заявку на обучение тактической медицине можно на сайте организации или по ссылке.