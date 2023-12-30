Более 1,2 млн украинских детей получили поздравления и подарки в рамках новогодней акции 'Ринат Ахметов – Детям'

Всеукраинская Новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" – это традиция добра, помощи и непосредственного участия длиной более двух десятилетий. За это время новогодне-рождественские поздравления и подарки получили более 1,2 миллиона ребят со всей Украины.

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В декабре 2023 года Фонд Рината Ахметова поздравил более 81 тысячи детей, среди которых дети:

10 интернатах, эвакуированных из Донецкой области;

50 детских домах семейного типа;

17 центров "ЯМариуполь" – всех действующих в Украине.

Также подарки получили маленькие переселенцы в "Зеленом центре Метинвест Запорожья"; дети, которыми занимается Донецкая областная государственная администрация; юные участники других проектов Фонда; победители конкурсов "Звонок Святому Николаю" и "Письмо Святому Николаю"; всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина".

Команда Фонда Рината Ахметова провела 10 праздничных мероприятий с вручением подарков для почти 400 детей-переселенцев из Донецкой и Запорожской областей, Мариуполя, социально незащищенных категорий, сирот, детей, потерявших родителей во время войны.

Фонд получил колоссальное количество отзывов на призыв к участию во всеукраинских конкурсах: более 9,5 тысячи писем и почти 2 тысячи звонков поступили в рамках конкурсов Святому Николаю. Среди участников были разыграны полезные подарки.

Зимними праздниками помощь не ограничивается. Так, в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям":

Ребята отдыхают, оздоравливаются и получают новые знания на изменениях "Блогер Кемпу", который проходит в Закарпатье для детей, пострадавших от войны;

Дети до 7 лет с нарушениями слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка;

Дети, раненные или травмированные в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в санаториях, обеспеченные Фондом.

К тому же, Фонд Рината Ахметова круглый год предоставляет детям возможность сделать самостоятельные шаги в будущее. Проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе.

Следите за ходом Новогодней акции.