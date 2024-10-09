Порох, бронежилеты и не только: директор Института лубяных культур рассказал, как в Украине используют коноплю во время войны

Украина испытывает довольно ощутимые проблемы с порохом, основным сырьем для которого является хлопок, но он у нас плохо растет. В то же время недавно ученые Национальной академии аграрных наук Украины презентовали новый сорт посевной технической конопли "София", который можно использовать для производства не только пороха.

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Об этом и многом другом OBOZ.UA рассказывает директор Института лубяных культур НААН Виктор Кабанец, расположенного в Глухове на Сумщине.

Государство этим сырьем, к сожалению, пока не интересуется

– В сообщении о новом сорте конопли было обтекаемо указано "ученые Национальной академии аграрных наук Украины". Это в вашем Институте лубяных культур вывели?

– Нет, сорт "София" вывели в Институте сельского хозяйства Северо-Востока НААН, который находится в Сумах. Я, кстати, тогда был его директором. Вообще, любые сорта технической конопли, которые внесены в государственный реестр "Сорта растений Украины" (их 21) можно использовать как сырье для пороха, не только "Софию".

Есть сорта более волокнистого направления, есть зернового направления – с большей урожайностью семян, из которых делают конопляное масло (да и сами семена очень полезны). Сорта волокнистого направления, к которым относится "София", более пригодны для изготовления взрывчатых веществ. В том числе – пороха. Например, есть сорта с содержанием волокна до 30%, а у "Софии" – до 32%.

– Какое сырье для производства пороха лучше – хлопок или конопля?

– Считается, что лучшим сырьем для получения пороха являются длинноволокнистые сорта хлопка ручной сборки. Но отмечу – только ручной. При этом ученые еще десять лет назад установили, что порох из конопли обладает более высокими термодинамическими свойствами, чем из хлопка. В любом случае выращивать в Украине хлопок довольно сложно – в целом климат не тот. Можно разве что в Крыму, в Херсонской и Одесской областях. А порох из конопляного сырья еще наши казаки делали.

– Говорят, что конопля может служить сырьем и для производства бронежилетов. Что конопляные волокна ни в чем не уступают синтетическому кевлару, при этом плиты из них легче кевлара.

– Вполне возможно. Волокна конопли очень прочные, известно, что гарпунный линь из конопляной пеньки толщиной 15 мм выдерживал вес до 2800 килограммов и использовался для охоты на китов. Я знаю, что в Киевской области одно предприятие производило бронежилеты из конопли, но по каким-то причинам они не пошли в ход. Так, собственно, и с порохом – государство этим сырьем, к сожалению, пока не интересуется.

– Почему, кстати, сорт назвали "Софией", в честь дочери одного из селекционеров?

– Угадали! София – это моя внучка. Дочь моего сына. Кабанец Виталий Викторович – селекционер, автор сорта. Сейчас возглавляет Институт сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины.

– Какие части конопли используются для производства волокон – стебель, листья?

– Для получения волокон используют только стебли. Они состоят из нескольких слоев, и наружный – это волокнистый слой. А листья для производства волокон не годятся. Кстати, древовидные стволы используются для производства высококачественных топливных пеллет: конопля – одно из самых энергетических растений в мире.

– Насколько сложно вывести новый сорт конопли с заданными характеристиками, сколько на это требуется времени?

– Эффективность работы в значительной степени зависит и от людей, которые занимаются этим делом, и от лабораторного оборудования, и от исходного материала. Если говорить о "Софии", то этот новый сорт вывели за 6 лет – от начала работы до регистрации в государственном реестре.

Вообще, в селекции очень важное значение имеет наличие качественного исходного материала, семян определенных сортов. Создать сорт – это очень важно, но поддерживать его через систему семеноводства не менее важно. Особенно это необходимо для конопли, так как она является перекрестноопыляемой.

– Для селекции вы используете собственные семена или иностранные также? В мире много научных институтов, подобным Институту лубяных культур и Институту сельского хозяйства Северо-Востока?

– В качестве исходных форм, которые используются в селекционном процессе, берем и отечественные сорта, и иностранные. А селекцией конопли занимаются в Китае, Польше, Финляндии, Италии, Франции, России.

Северщина и Слобожанщина – родина конопли

– Насколько сложно стало заниматься селекцией конопли после того, как эту культуру в 1961 году включили в список наиболее опасных наркотиков?

– После принятия этого решения на ассамблее ООН многие страны вообще запретили выращивание, культивирование конопли. Советский Союз пошел своим путем: Всесоюзному научно-исследовательскому институту конопли в Глухове (сейчас – Институт лубяных культур) была поставлена задача создать безнаркотические сорта конопли. И в 80-х годах прошлого столетия специалисты института справились с этой задачей – были созданы сорта с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола.

– Минимальным – это сколько процентов?

– Еще в начале августа этого года в Украине норма тетрагидроканнабинола для промышленной конопли составляла 0,08%. С этими сортами мы и работали, проблем не было. Но в декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон о легализации медицинского каннабиса, в январе он был подписан президентом, и в середине августа закон ратифицировали. Стало легче.

Сейчас в Украине рубежная цифра содержания тетрагидроканнабинола – 0,3%. Если столько и меньше – техническая конопля, выше – медицинская (максимальное содержание может быть до нескольких процентов). Культивирование промышленной конопли передано под опеку Министерства аграрной политики. А медицинской коноплей ведает Министерство охраны здоровья в лице Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Возвращаясь к вопросу, насколько решение ООН затруднило культивирование технической конопли, скажу так: в 2008 году в Украине площадь под посевы этой культуры были минимальные за всю историю, они составляли 300-400 гектаров по всей стране. При этом 30% затрат на выращивание конопли уходило на оплату охранных услуг. В 2012 году начались послабления, обязательные охранные мероприятия отменили, и в этом году посевные площади под культуру составили уже около 3 тысяч гектаров. Рост в десять раз!

– Как вы считаете, эта цифра будет увеличиваться?

– Безусловно. В начале ХХ века в Украине насчитывалось 1 миллион гектаров посевов конопли и работало около 30 заводов по ее переработке. Ведь Украина, ее исторические районы Северщина и Слобожанщина – это родина конопли. Дикая, так она вообще у нас сама по себе растет. Я, когда преподавал в аграрном институте, студентам рассказывал, что подсолнечник, кукуруза, картофель, соя, все эти распространенные сейчас у нас культуры – это интродуцированные растения. А конопля, лен – наши родные растения, это наша культура. Вот даже когда ходили "посевали", то разбрасывали зерна конопли и льна. И приговаривали: "Льна по колени, конопли до потолка, чтобы голова не болела".

– Сейчас в фейсбуке масса рекламы одежды, обуви из конопли. Откуда производители этих товаров берут сырье?

– Я думаю, в основном из Китая. Кстати, еще сто лет назад одежда из конопли, льна считалась для бедняков. А на сегодняшний день ситуация перевернулась полностью, как говорится, с головы на ноги. Это дорогостоящие товары, которые могут позволить себе далеко не все.

Одежда, обувь из конопли отлично пропускает воздух, что позволяет поддерживать комфортную температуру: летом прохладнее, зимой наоборот, согревает. Конопля является природным антибактериальным и гипоаллергенным материалом, который предотвращает образование грибков и размножение бактерий.

В Китае, кстати, армию уже переодевают в военную форму, сделанную из конопляных материалов. В Украине пока таких тенденций не наблюдается, но вопрос, насколько я знаю, изучается. Вообще, применение конопли – разнообразное, растение используется чуть ли не на 99%. Продукты переработки растения являются сырьем более чем для 50 тысяч изделий в самых разных отраслях экономики.

– Насколько война повлияла на работу института? Все-таки прифронтовая зона – от Глухова до границы 15 километров.

– Бомбят, бомбят, к сожалению… В Институте лубяных культур разбомбили семенную линию, нанесли довольно большой урон. Но все специалисты остаются. Спрашивали – может, кто-то хочет в эвакуацию, но выразили желание лишь трое.