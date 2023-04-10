Боеприпасы, дроны, грузовики: Германия предоставила Украине новую партию военной помощи

Германия передала Украине очередную партию военной помощи по борьбе против российских оккупантов. В новом пакете помощи ВСУ правительство ФРГ предоставило боеприпасы, дроны и грузовики.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба немецкого парламента. Отмечается, что по сравнению с прошлой неделей пакет помощи был существенно дополнен.

В частности, на этот раз Украина получит:

4 DACHS (всего 7);

8 грузовиков Zetros (всего 60);

8 мобильных антенных систем (всего 42);

6 дронов для разведывательных задач (всего 32);

23520 боеприпасов калибра 40 мм (всего 83520).

Стоит отметить, что Правительство Германии решило предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 12 млрд евро. Из них 3,2 млрд евро будут выплачены в 2023 году, еще около 8,8 млрд евро – кредитные линии на период с 2024 по 2032 год.

Ранее вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек извинился за несвоевременные поставки оружия Украине. Правительство Германии слишком поздно приняло решение о передаче столь необходимой украинским защитникам техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии хотят в пять раз увеличить военную помощь Украине, которая уже больше года борется с полномасштабным вторжением России. В Берлине могут принять решение в ближайшие годы увеличить помощь Киеву с 3 до 15 миллиардов евро.

27 марта правительство Германии официально подтвердило передачу 18 обещанных танков Leopard 2. Боевые машины уже доставлены в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!