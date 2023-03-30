Германия увеличит военную поддержку Украины на $12 млрд, – решение правительства

Правительство Германии решило предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 12 миллиардов евро. Из них 3,2 млрд евро будут выплачены в 2023 году, еще около 8,8 млрд евро – кредитные линии на период с 2024 по 2032 год.

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Как пишет Reuters, указанные расходы не были учтены в бюджете страны, однако профильный комитет дал им "зеленый свет" 29 марта на запрос министерства обороны и министерства иностранных дел. Политики, представляющие коалиционное правительство в комитете указали, что на предоставленные деньги Украина сможет напрямую покупать вооружение при поддержке правительства Германии.

"Важно поддерживать Украину столько, сколько необходимо", – заявили они.

Согласно данным министерства иностранных дел страны, с начала российского вторжения правительство Германии выделило уже более 14,2 миллиарда евро на поддержку Украины.

Напомним: также в этом году Канада предоставит Украине кредит еще на 1,76 млрд долларов США. Средства будут предоставлены в рамках "Административного счета для Украины" Международного валютного фонда.

"Два миллиарда 450 миллионов долларов (речь идет о канадских долларах. – Ред.) кредитов правительству Украины для помощи в обеспечении украинцев необходимыми услугами", – сказано в описании проекта бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Украина получила очередные 1,5 млрд евро бюджетной помощи Европейского Союза (ЕС). Денежные средства входят в 18-миллиардный пакет и уже направлены на государственные счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды;

– кроме того, уже в ближайшие месяцы Украина получит $10 млрд дополнительной финансовой помощи от США. Кроме того, Вашингтон поддерживает предоставление Украине новой программы Международного валютного фонда (МВФ), по которой Киев ожидает рекордные $15 млрд финансирования.

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