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"Мне очень стыдно": вице-канцлер Германии извинился за опоздание с поставками оружия в Украину

Ольга Ганюкова
Общество
2 минуты
25,8 т.
'Мне очень стыдно': вице-канцлер Германии извинился за опоздание с поставками оружия в Украину

Вице-канцлер Германии – министр экономики Роберт Хабек извинился за несвоевременные поставки оружия Украине. Правительство Германии слишком поздно приняло решение о передаче столь необходимой украинским защитникам техники.

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Об этом Хабек заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео появилось в соцсетях. (чтобы посмотреть видео, досскролльте страницу до конца).

"Вы объяснили мне, а также другим членам кабинета, что угроза войны была реальной. К тому времени мы начали дебаты в Германии о том, что мы должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать", – сказал Хабек Зеленскому.

"Мне очень стыдно за все это… Часть моей работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве", – добавил он.

''Мне очень стыдно'': вице-канцлер Германии извинился за опоздание с поставками оружия в Украину

Стоит отметить, что среди союзников Украины по НАТО Германия вызвала наибольшую критику за военную помощь Украине. Незадолго до начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля предложение Германии отправить тысячи касок в Украину было встречено с насмешкой.

Аналитики считают, что критика не совсем заслужена, поскольку после США и Великобритании Германия является одним из крупнейших доноров оружия для Украины.

Но когда дело доходило до немецких танков и боевых машин пехоты, Германия медлила, не принимая решения о поставках такой техники. В дальнейшем поставки были разблокированы, однако было потеряно драгоценное для ВСУ время.

Напомним, накануне Хабек прибыл в Украину для переговоров с высшим руководством. Он впервые посещает нашу страну после вторжения российских войск. По словам Габека, цель его поездки состоит в том, чтобы дать Украине четкий сигнал, что Германия верит в ее победу над РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется на длительное время. Агрессивная война будет продолжаться, пока кремлевский диктатор Владимир Путин не поймет, что аннексировать значительную часть украинской территории ему не под силу.

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