''Мне очень стыдно'': вице-канцлер Германии извинился за опоздание с поставками оружия в Украину

Вице-канцлер Германии – министр экономики Роберт Хабек извинился за несвоевременные поставки оружия Украине. Правительство Германии слишком поздно приняло решение о передаче столь необходимой украинским защитникам техники.

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Об этом Хабек заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео появилось в соцсетях. (чтобы посмотреть видео, досскролльте страницу до конца).

"Вы объяснили мне, а также другим членам кабинета, что угроза войны была реальной. К тому времени мы начали дебаты в Германии о том, что мы должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать", – сказал Хабек Зеленскому.

"Мне очень стыдно за все это… Часть моей работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве", – добавил он.

Стоит отметить, что среди союзников Украины по НАТО Германия вызвала наибольшую критику за военную помощь Украине. Незадолго до начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля предложение Германии отправить тысячи касок в Украину было встречено с насмешкой.

Аналитики считают, что критика не совсем заслужена, поскольку после США и Великобритании Германия является одним из крупнейших доноров оружия для Украины.

Но когда дело доходило до немецких танков и боевых машин пехоты, Германия медлила, не принимая решения о поставках такой техники. В дальнейшем поставки были разблокированы, однако было потеряно драгоценное для ВСУ время.

Напомним, накануне Хабек прибыл в Украину для переговоров с высшим руководством. Он впервые посещает нашу страну после вторжения российских войск. По словам Габека, цель его поездки состоит в том, чтобы дать Украине четкий сигнал, что Германия верит в ее победу над РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется на длительное время. Агрессивная война будет продолжаться, пока кремлевский диктатор Владимир Путин не поймет, что аннексировать значительную часть украинской территории ему не под силу.

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