Блогер Di. rubens поблагодарила россиян за поддержку после скандала. Фото
Украинский блогер Di. rubens (Таисия Малман) поблагодарила россиян, которые поддержали ее после скандала с видео о симпатии к стране-агрессору, снятого на Майдане Незалежности.
На соответствующие комментарии в Instagram девушки обратил внимание бывший военный, ветеран войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром). На своей странице в Facebook он подчеркнул, что теперь не должно возникать вопросов, почему блогер так активно вступила в конфликт с Вооруженными силами Украины.
"Общество искренне удивляется, почему блогер, которая попала в скандал с дурацким опросом, так не любит украинскую армию. Все слышали тезисы от нее о том, как ВСУ "воюют с мирными жителями", о "фальсификаторе"-Штирлице и "крови на руках ВСУ". Так вот, если убрать эмоции и рассмотреть все поближе, то ответ можно увидеть на поверхности. Нелюбовь к своей армии компенсируется любовью к армии России. Все просто", – написал защитник Украины.
Отметим, что пропагандистские комментарии представителей страны-агрессора появились под одним из последних сообщений Di. rubens, в которых она снова жаловалась на якобы травлю видео с Аллеи Небесной Сотни.
"Это та "Европа", ради которой некоторые граждане совершили "государственный переворот"? Спасибо, нам такое не нужно. Держись, девочка, мы с тобой", "Все, что могут эти "европеизированным люди", так это орать "Слава Украине! " и "Смерть м*скалям"! Не бойся ничего, до конца с тобой! Поставим этих "умников" на место!" – написали россияне.
Маламан, со своей стороны, ответила на оба обращения "Спасибо, что вы рядом!". При этом она ничего не ответила на обвинения о "госперевороте", которым оккупанты называют Революцию Достоинства, и насмешки над лозунгом "Слава Украине!".
К тому же, показательно, что один из комментаторов, которого она поблагодарила, одет в военную форму Российской Федерации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Di.rubens вызвала волну возмущения своим видео с Аллеи Небесной Сотни, где она с улыбкой выбрала Россию в ходе опроса о любимых странах.
Ролик вызвал резонанс, когда его распространил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Из-за этого блогера обозвала защитника "позором украинской армии" и заявила, что пойдет в суд.
Между тем сайт "Миротворец" внес Маламан в свою базу. Кроме того, с девушкой прекратил сотрудничество ряд рекламодателей.
Впоследствии один из сторонников блогера, житель Черкасской области Владислав Градусов пригрозил нападением и избиением офицера ВСУ Штефана. За это парня также внесли в базу "Миротворца".