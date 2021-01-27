Блогер Di. rubens поблагодарила россиян за поддержку после скандала. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Блогер Таисия Маламан

Украинский блогер Di. rubens (Таисия Малман) поблагодарила россиян, которые поддержали ее после скандала с видео о симпатии к стране-агрессору, снятого на Майдане Незалежности.

На соответствующие комментарии в Instagram девушки обратил внимание бывший военный, ветеран войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром). На своей странице в Facebook он подчеркнул, что теперь не должно возникать вопросов, почему блогер так активно вступила в конфликт с Вооруженными силами Украины.

"Общество искренне удивляется, почему блогер, которая попала в скандал с дурацким опросом, так не любит украинскую армию. Все слышали тезисы от нее о том, как ВСУ "воюют с мирными жителями", о "фальсификаторе"-Штирлице и "крови на руках ВСУ". Так вот, если убрать эмоции и рассмотреть все поближе, то ответ можно увидеть на поверхности. Нелюбовь к своей армии компенсируется любовью к армии России. Все просто", – написал защитник Украины.

Ветеран Александр Грамарчук заметил, что Di.rubens поблагодарила россиян за поддержку.

Отметим, что пропагандистские комментарии представителей страны-агрессора появились под одним из последних сообщений Di. rubens, в которых она снова жаловалась на якобы травлю видео с Аллеи Небесной Сотни.

"Это та "Европа", ради которой некоторые граждане совершили "государственный переворот"? Спасибо, нам такое не нужно. Держись, девочка, мы с тобой", "Все, что могут эти "европеизированным люди", так это орать "Слава Украине! " и "Смерть м*скалям"! Не бойся ничего, до конца с тобой! Поставим этих "умников" на место!" – написали россияне.

Маламан, со своей стороны, ответила на оба обращения "Спасибо, что вы рядом!". При этом она ничего не ответила на обвинения о "госперевороте", которым оккупанты называют Революцию Достоинства, и насмешки над лозунгом "Слава Украине!".

К тому же, показательно, что один из комментаторов, которого она поблагодарила, одет в военную форму Российской Федерации.

Блогера Di.rubens после скандала поддержали россияне.
Di.rubens поблагодарила россиян у себя в Instagram.
Россиянин в форме силовика поддержал блогера Di.rubens

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