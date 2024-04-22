'Ближайшая ночь будет очень холодной': синоптик рассказала, где ударят заморозки. Карта

Во вторник, 23 апреля, в Украине ожидается очень холодная ночь. На западе прогнозируют заморозки, а на остальной территории страны – дожди.

Днем теплее всего будет, конечно, на юге и частично в восточных районах. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшая ночь будет очень холодной в западных областях, там возможны заморозки. На остальной территории Украины ночью +4… +9 °С", – отметила она.

Согласно ее прогнозу, дожди 23 апреля пройдут по стране лишь ночью, местами, периодические. В течение дня во вторник будет преимущественно сухо, а на Черниговщине и Полтавщине небольшие осадки.

Теплее всего днем будет на юге и юго-востоке – в пределах +16… +20 °С. Холоднее всего – в северной части, +12… +15 °С.

На западе и в центральных областях предполагается умеренно теплый день – до +14… +17 °С. В Киеве ночью +6 °С, днем +12… +14 °С и без осадков.

"В дальнейшем у нас погода… И не очень погонит вверх температура воздуха, но и не холодно. Сдержанная элегантная весна с цветочками сирени на шляпке", – рассказала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в начале последней недели апреля температурный режим ожидается в пределах нормы. В то же время прохлады будут добавлять периодические дожди, иногда с грозами, и порывы ветра.

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