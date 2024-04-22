Дожди отступят, но ненадолго: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В Украине в начале последней недели апреля температурный режим ожидается в пределах нормы. В то же время прохлады будут добавлять периодические дожди, местами с грозами, и порывы ветра.

Кроме того, в отдельных районах возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе, на высокогорье Карпат – мокрый снег. Такую погоду прогнозируют синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на 22 апреля

В понедельник в стране будет облачно с прояснениями. Повсюду, кроме северной и восточных областей, дожди, на юге страны местами еще и с грозами.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, утром порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных областях на поверхности почвы наблюдались заморозки 0… -3 °С, днем там будет +6… +11 °С. На остальной территории страны +10… +15 °С, в юго-восточной части +14… +19 °С. На высокогорье Карпат днем мокрый снег, температура около нуля.

Прогноз погоды на 23 апреля

Во вторник, по данным УкГДМЦ, ночью местами ожидается небольшой дождь, а днем осадки отступят. Хотя все еще будет облачно с прояснениями. Ветер северный, 1-3 м/с ночью и 3-5 м/с днем.

Средняя температура воздуха в ночные часы +4… +6 °С, на юге и востоке до +9 °С. Днем воздух прогреется до +11… +14 °С, в юго-восточных регионах около +18 °С, в Крыму и на Запорожье даже +20 °С.

Прогноз погоды на 24 апреля

В среду синоптики прогнозируют возвращение дождей днем. Будет облачно с прояснениями, ветер юго-восточный, месяцами с порывами до 7-12 м/с.

В то же время ожидается потепление, которое видно по температуре воздуха ночью – на уровне +7… +9 °С. Днем на фоне осадков +12... +14 °С, в центре и на востоке +16... +18 °С, а на юге +21... +24 °С, в Крыму +27 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, из украинских Карпат никак не уйдет зима – 21 апреля на горе Поп Иван все еще лежал снег. Также там было зафиксировано шесть градусов мороза.

В тот же день Львов и область засыпало аномальным градом, похожим на снег. Улицы, уже успевшие покрыться зеленью в апреле, побелели, как зимой.

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