Благотворители передали фонду 'Мрия' для детей украинских защитников десятки планшетов и ноутбуков

Организация Nova Ukraine и сеть магазинов "Фокстрот" передали фонду "Мрия", который занимается детьми военнопленных, гражданских пленников и погибших украинских военных десятки планшетов и ноутбуков.

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Об этом соучредитель фонда, парамедик и волонтер Юлия Паевская, известная как Тайра, рассказала на своей странице в Facebook.

"У украинских детей никто не имеет права отобрать образование. Вы видели, как дети учатся в укрытиях? На лестнице в метро? А зимой при отключении света при фонариках?

По моей просьбе поддержать детей военнопленных, гражданских пленников и погибших героев откликнулись организация Nova Ukraine и сеть магазинов "Фокстрот" — написала Паевская.

Тайра рассказала, что благодаря благотворителям фонд "Мрия" передал 25 планшетов, 10 ноутбуков, мышки и настольные лампы детям, которые в этом сейчас больше всего нуждаются.