'Благословение Гундяева – это проклятие!' Митрополит Эпифаний пожелал поклонникам Кирилла прозреть

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний отреагировал на террористический обстрел оккупационными войсками России Спасо-Преображенского собора в Одессе. Он напомнил, что именно это сооружение 13 лет назад открывал глава РПЦ Кирилл (Гундяев), поддерживающий российскую агрессию против Украины.

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Эпифаний подчеркнул, что разрушение собора в Одессе – это проявление сатанинской злобы "русского мира". Его заявление опубликовал 23 июля в Facebook митрополит Евстратий Заря.

"Это ныне изуродованное в результате российской атаки духовное и архитектурное украшение южной жемчужины Украины пополнило число нескольких сотен украинских храмов, уничтоженных или поврежденных в результате агрессии РФ", – напомнил он.

Эпифаний отметил, что в 2010 году Спасо-Преображенский собор в Одессе "с большой помпезностью" открывал именно Кирилл, который сейчас благословляет оккупантов, которые атакуют украинские города ракетами и убивают украинцев.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул: благословение главы РПЦ – проклятие. Он призвал прозреть всех, кто до сих пор считает Гундяева "духовным вождем".

"Сейчас те, кого он и дальше благословляет вести войну против Украины, посылают ракеты и другие орудия убийства на Одессу, на другие города и села Украины, чтобы убивать и разрушать. Благословение Гундяева – это проклятие, слова его – оправдание беззакония, и действия его – служение империи зла. Соболезную всем, кто сегодня в Одессе пострадал от российской атаки. А всем, кто до сих пор считает Гундяева духовным своим вождем, особенно здесь, в Украине – желаю прозреть и наконец прекратить попустительство злу", – отметил Эпифаний.

В ночь на 23 июля Россия атаковала Одессу 19 ракетами пяти разных типов – "Калибрами", "Ониксами", "Искандерами", Х-22. Силы ПВО Украины сбили девять вражеских целей.

Обстрелом Одессы оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор УПЦ МП – самый большой православный храм города, расположенный в центре.

Исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО, претерпел колоссальные разрушения. Кроме Спасо-Преображенского собора, пострадали Дом ученых – памятник национального значения, знаменитые одесские дворики и жилые дома.

В результате атаки на Одессу погиб один человек, еще 22 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, оправдывающий агрессию РФ против Украины, призвал священнослужителей отказаться от "раздражительной роскоши". Сам он неоднократно становился фигурантом журналистских расследований относительно его богатств.