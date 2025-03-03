Благодаря закону о СОЧ в армию вернулись более 21 тысячи бойцов – ГБР

В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу вернулись 21 тысяча 100 военнослужащих. Это стало возможным благодаря закону, декриминализирующему первое дезертирство и самовольное оставление части.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований. В ведомстве также отмечают, что срок, когда военные, самовольно покинувшие воинскую часть или место службы, могли добровольно вернуться в армию без ответственности за СОЧ, истек 1 марта.

Отмечается, что больше всего вернулось бойцов в Вооруженные силы Украины. Также военные активно возвращались в Национальную гвардию и пограничную службу.

"Государственное бюро расследований в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и военной службой правопорядка обеспечило четкую процедуру возвращения военных. Они могли прибыть не только в свою часть, но и в территориальные подразделения ГБР, Военную службу правопорядка или Нацполиции. Министерство обороны также разрешило обратиться в одну из 17 определенных воинских частей или в одну из 14 рот резерва Нацгвардии", – рассказали в ведомстве.

В ГБР напомнили, что по прибытии в часть военнослужащий должен был подать рапорт о возобновлении на службе, что запускало четкий алгоритм дальнейших действий – от оформления документов до возобновления выплат.

После 1 марта 2025 года самовольно покинувшие подразделение военнослужащие также должны вернуться на службу, однако механизм их легализации в подразделении уже будет несколько иным. Если речь идет о СОЧ до трех дней, то уголовное дело против бойцов не возбуждать, они смогут возвратиться на службу.

Если речь идет о СОЧ более трех дней, то есть несколько вариантов развития событий:

– Если боец впервые самовольно покинул часть и хочет вернуться на службу, то против него будут возбуждаться уголовное дело. Боец должен лично или через приложение Армия+ обратиться к командиру воинской части и получить письменное согласие на продолжение прохождения воинской службы;

– После этого нужно будет подать к прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или НПУ), суду ходатайство о намерении вернуться на военную службу и предоставить письменное согласие командира;

– В суд направят материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности – там примут соответствующее решение. После этого военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается в военную службу;

– Если речь идет о случае, когда боец повторно пошел в СОЧ или не хочет возвращаться на службу, то против него будут возбуждаться уголовное дело. Когда такого бойца разыщут, его задержат и изберут ему меру пресечения;

– Относительно военнослужащего направят в суд обвинительный акт, после этого суд вынесет приговор – за СОЧ грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Подробности

Закон, позволявший без последствий добровольно вернуться, вступил в силу в конце ноября 2024 года. Если боец вернулся, командир воинской части должен был в течение трех дней продлить действие контракта или службы, а также возобновить выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Верховная Рада 9 января проголосовала за продление срока добровольного возвращения на службу до 1 марта 2025 года. С СОЧ можно вернуться через приложение Армия+.

Как сообщалось ранее, украинские военные, самовольно покинувшие воинскую часть до 29 ноября 2024 года, имели время до 1 марта 2025 для возвращения на службу. В таком случае все выплаты и социальные гарантии им возобновят через 72 часа.

31 декабря 2024 года украинский военный журналист Юрий Бутусов заявил о массовом дезертирстве и СОЧ военнослужащих в 155 ОМБр. По его данным, в СОЧ пошли не менее 1700 военнослужащих бригады. Еще около 50 сбежали с тренировок во Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября Верховная Рада Украины большинством голосов приняла закон, согласно которому вошедшим в СОЧ военным предоставлялся месяц, чтобы вернуться на службу без наказания.

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