Вернуться с СОЧ по упрощенному алгоритму можно до 1 марта: в Минобороны напомнили, как это сделать

Украинские военные, самовольно покинувшие военную часть до 29 ноября 2024 года, еще имеют время до 1 марта 2025 для возвращения на службу. В таком случае все выплаты и социальные гарантии будут возобновлены через 72 часа.

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Об этом напомнили в Минобороны. Так добавили, что также военный сможет перевестись через Армия+ в другое подразделение по рекомендательному письму.

"Только за последнюю неделю через это приложение прошло около 300 рапортов на возвращение на службу. Путь от создания в приложении рапорта до обновления на службе до обновления на службе занимает менее недели", – добавили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что благодаря Армии+ было сокращено время на возвращение на службу до нескольких дней без необходимости лишних контактов или личного представления рапорта.

"Своими сервисами в смартфоне мы даем возможность не только восстановиться, но еще и взять под контроль свою службу и найти себе место, где можно будет приносить максимальную пользу", – рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как военным воспользоваться упрощенным алгоритмом, чтобы вернуться с СОЧ:

– подать рапорт в Армию+ на возвращение на службу после СОЧ;

– за 24 часа прибыть в ближайший отдел Военной службы правопорядка;

– получить консультацию на месте и безопасно добраться до батальона резерва;

– через 72 часа восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и денежные выплаты;

- Подать еще раз рапорт в Армия+, но теперь уже на смену места службы, прикрепив рекомендательное письмо от части, куда есть желание попасть;

– За 72 часа получить согласование и готовиться к отъезду в новую часть

В Минобороны также объяснили, что после 1 марта тоже можно вернуться на службу, однако уже не по этому упрощенному алгоритму через Армию+. Восстановление на службе может занять несколько месяцев. И к настоящему моменту денежное довольствие и другие гарантии не возвращаются.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября Верховная Рада Украины большинством голосов приняла закон, согласно которому вошедшим в СЗЧ военным предоставлялся месяц, чтобы вернуться на службу без наказания.

Напомним также, что ранее Франковский районный суд Львова дал пять лет тюрьмы солдату, четырежды самовольно ходившему в СОЧ.

31 декабря украинский военный журналист Юрий Бутусов заявил о массовом дезертирстве и СОЧ военнослужащих в 155-м ОМБр. По его данным, в СОЧ пошли не менее 1700 военнослужащих бригады. Еще около 50 сбежали с тренировок во Франции.

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