Благодаря 'Большой стройке' Зеленского модернизировали ЛОР-отделение Черниговской областной больницы

В Черниговской областной больнице завершилась реконструкция отоларингологического отделения. Медучреждение было модернизировано в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

В ЛОР-отделении полностью заменили системы электро- и водоснабжения, водоотвода, установили вентиляцию с трехступенчатой ​​фильтрацией воздуха. Реконструированное отделение отвечает требованиям энергосбережения и энергоэффективности, противопожарной защиты, режима безопасности и охраны труда, а также безбарьерности

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Кроме того, как рассказал Чаус, в рамках проекта предусмотрено оснащение отделения современным медицинским оборудованием.

"В помещении будет комфортно и пациентам, и медицинскому персоналу. Актуальным является оснащение отделения современным оборудованием. И над этим вопросом плодотворно поработаем уже в этом году", – отметил глава области.

Напомним, ранее сообщалось, что с этого года "Большая стройка" президента Владимира Зеленского начнет обновление 48 областных больниц, по одной детской и одной взрослой больнице в каждой области.