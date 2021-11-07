BlaBlaCar попала в скандал из-за рекламы с картой Украины без Крыма: в сети потребовали объяснений

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar оказался в эпицентре скандала из-за временно оккупированного Россией украинского Крыма. Компания для продвижения в Украине использовала карту нашей страны без полуострова.

Внимание на это на своей странице в Facebook обратил Александр Остапа. Он опубликовал скриншот с рекламой, которую ему предложил Google.

Украинец удивился, что никто раньше не заметил ошибку BlaBlaCar и задал сервису вопрос, чей же на самом деле Крым. В посте он отметил официальный аккаунт украинского филиала компании, однако ответа от него пока нет.

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Отметим, что данная реклама рассчитана именно на украинских пользователей и составлена на государственном языке.

Пользователи сети возмутились из-за данной ситуации и потребовали от BlaBlaCar объяснений. Некоторые из них решили обратиться в пресс-службу компании.

Сервис BlaBlaCar был основан в 2006 году французом Фредериком Маззеллой. Программа работает для междугородных поездок, а расходы на дорогу делятся пропорционально среди всех пассажиров. BlaBlaCar работает уже более чем в 20 странах мира, им пользуются более 50 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подобный инцидент с картой Украины без Крыма уже попадало приложение Apple Music for Artists. В МИД тогда отреагировали на скандал.

Кроме того, компания JBL показала Украину на карте без Крыма и Донбасса и нарвалась на критику в сети.