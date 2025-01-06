Бизнесмена-отца троих детей с отсрочкой сняли с поезда во время выезда за границу: как объяснили

Основателя инвестиционной компании Inzhur Андрея Журжия сняли с поезда во время прохождения государственной границы в пункте пропуска "Ягодин", несмотря на то, что он имеет обновленные данные, является отцом трех несовершеннолетних детей и регулярно выезжает за границу. Причиной этого стало то, что данных о его отсрочке от мобилизации нет в системе.

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Об этом сам Журжий 4 января рассказал в Facebook. По его словам, его старшие дети последние три года живут и учатся за границей, поэтому мужчина раз в 1,5-2 месяца ездит к ним. Обычно границу он пересекает на поезде через уже упомянутый пункт пропуска.

"Часть пограничников уже даже узнают и здороваются. Всего где-то 6-7 выездов в год...Обычно просят просто показать в Дії три свидетельства", – написал Журжий.

Он отметил, что выезжает из Украины как многодетный отец трех и более несовершеннолетних детей, и обновил все необходимые документы в ТЦК и СП. Мужчина добавил, что в январе 2024 года на всякий случай дополнительно получил в ТЦК справку, что он, согласно закону, как многодетный отец не подлежит призыву, и вклеил штрихкод в военный билет.

"Но сегодня меня сняли с поезда...В решении об отказе в пересечении государственной границы указано, что я временно ограничен в праве выезда из Украины в связи с отсутствием оснований на право пересечения государственной границы, так как не имею оснований на право пересечения государственной границы и не смог предоставить документы, подтверждающие основание для выезда за границу или подтвердить цель поездки", – сказано в сообщении.

В то же время в частном разговоре Журжию сказали, что в их системе нет информации о его отсрочке, а в ТЦК по телефону ее тоже не подтвердили.

Замечания мужчины о том, что за время действия военного положения он выезжал и возвращался десятки раз, а также является лицом, не подлежащим мобилизации на основании прямой нормы абзаца 3 ч.1 ст. 23 Закона "О мобилизации", результата не дали.

"Комментарий старшего смены был безапелляционным: "Я имею право снять вас с поезда. Не нравится - идите в суд". Ну что здесь можно сказать: спасибо за опыт! Ну и до встречи в суде! Но так нет быть в правовом государстве!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, с 5 января 2025 года многодетные родители снова могут оформить отсрочку в Резерв+. Ранее услуга была недоступна в мобильном приложении из-за кибератаки россиян.

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