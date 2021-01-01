Биография Бандеры вызывает раздражение в России, Польше, Израиле и где-нибудь еще

Владимир Вятрович Общество 22:48, 1.01.2021 Обновлено: 22:49, 1.01.2021

Об уровне Бандеры.

Восприятие Бандеры в украинском обществе стало мерилом нашей самодостаточности. Оно демонстрирует готовность быть собой.

Это нелегко для нации, которую беспощадно вытирали из истории. У нас есть не только право на героев, которые могут не нравиться соседям, но и обязанность – оценивать своих по/своему.

В Бандере есть то, чем можно восхищаться и то, что стоит осуждать. Но это следует делать, исходя из собственного видения, а не потому, что его биография вызывает раздражение в России, Польше, Израиле или где-нибудь.

"Бандера – неоднозначный герой" – раздается отовсюду.

Но однозначными героями не становятся. Творить историю, не совершая ошибок – невозможно. Не ошибаться – привилегия тех, кто ничего не делает.

Бандера делал.

Портрет, Никита Титов

Комментировать
Общество

Смотрите также

Зеленский на русском языке обратился к Крыму в Новый год

Два украинских телеканала показали новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского

Украина закупит китайскую вакцину от COVID-19 по цене самой дорогой в мире

Новогоднее обращение Зеленского вызвало ажиотаж в сети: как отреагировали украинцы

Порошенко призвал жестко регулировать цены на тесты и вакцины от коронавируса