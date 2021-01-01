Біографія Бандери викликає роздратування в Росії, Польщі, Ізраїлі чи десь інде

Володимир В'ятрович Суспільство 22:48, 1.01.2021 Оновлено: 22:49, 1.01.2021

Про рівень Бандери.

Сприйняття Бандери в українському суспільстві стало мірилом нашої самодостатності. Воно демонструє готовність бути собою.

Це нелегко для нації, яку нещадно витирали з історії. Ми маєм не лише право на героїв, які можуть не подобатися сусідам, але й обов‘язок – оцінювати своїх по/своєму.

В Бандері є те, чим можна захоплюватися і те, що варто засуджувати. Але це слід робити, виходячи з власного бачення, а не тому, що його біографія викликає роздратування в Росії, Польщі, Ізраїлі чи десь інде.

"Бандера – неоднозначний герой" – лунає звідусіль.

Але однозначні героями не стають. Творити історію, не роблячи помилок – неможливо. Не помилятися – привілей тих, хто нічого не робить.

Бандера робив.

Портрет, Нікіта Тітов

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