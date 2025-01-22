Безуглая взбудоражила сеть вбросом о "20 млн премии для Сырского": что не так и кого на самом деле премируют
Народный депутат Марьяна Безуглая выдала максимальную общую суму премий, которые главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может распределить для награждения военных, за размер выплаты самому Сырскому. Позже она оправдалась: якобы неизвестно, кого награждает главком и нужно провести аудит.
На странице в Facebook 22 января парламентарий показала фрагмент документа. В нем шла речь о награждении военнослужащих денежной премией.
В тексте сказано: это может происходить после отдельных решений МО "выходя их текущего фонда денежного обеспечения в размерах, определенных этими решениями...".
Расходы на награждения не должны превышать определенную суму. И далее в документе указаны конкретные числа, которые своими решениями не должны превышать главком Вооруженных сил, начальник Генштаба, командующий Воздушных сил ВС Украины и так далее.
В распоряжении Сырского – максимально 20 млн гривен для награждения воинов.
Для сравнения: в 2022 году главнокомандующий ВСУ мог премировать подчиненных на 19,5 млн (из них 5,2 млн гривен на награждение победителей конкурсов).
"Мне пишут: так это их фонды, они могут распределять не себе. Могут. А кому? Любимчикам? Для чего это? Или себе, для дач? Кто как решит, так и будет. Хоть раз аудит проводился?" – уточнила свою претензию нардеп.
Как писал OBOZ.UA, недавно Марьяна Безуглая оскандалилась, назвав представителей ЛГБТ "людьми с психофизиологическими отклонениями". В один ряд болезней она записала "родиться геем, иметь псориаз или аллергию на пенициллин", а также выступила против "квотного бума" и затронула людей с лишним весом. За это политик нарвалась на резкую критику.
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