Безуглая набросилась в сети на представителей ЛГБТ-сообщества и людей с избыточным весом: ответ не заставил себя ждать

Народная депутат Марьяна Безуглая оскандалилась, назвав представителей ЛГБТ "людьми с психофизиологическими отклонениями". В один ряд болезней она записала "родиться геем, иметь псориаз или аллергию на пенициллин", а также выступила против "квотного бума" и зацепила людей с лишним весом – за что нарвалась на резкую критику.

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Свои предрассудки нардеп детально описала в посте, опубликованном в X (Twitter) 13 января. При этом она утверждала, что "категорически против дискриминации".

Мол, она "не имеет ничего против", но "упомянутые и многие другие состояния являются отклонениями от нормы, или, с научной точки зрения, болезнями" (на самом деле наука не считает гомосексуальную ориентацию "заболеванием").

Нардеп назвала недопустимыми "выпячивание отклонений как нормы и замену понятий", и в то же время заявила, что поддерживает инклюзию.

"Итак, о моей позиции, к сведению... Быть представителем ЛГБТ – это не норма, а психофизиологическое отклонение. Ожирение – это болезнь, которую нужно лечить... Сейчас против квот как явления. Любых", – написала парламентарий.

Пост собрал более 500 комментариев меньше чем за сутки. Большинство читателей не согласились с автором.

Среди тех, кого удивила позиция нардепа, был и советник президента Дмитрий Литвин. В ответ Безуглая почему-то посоветовала ему поговорить с Владимиром Зеленским о действиях руководства ВСУ.

"Мне кажется, что многим не мешало бы видеть пределы своей компетенции и все же определиться – во что вмешиваться и во что не вмешиваться", – написал на это Литвин.

Безуглая не нашла ничего лучше, чем проигнорировать все замечания и просто спросить: "Вы гей?".

Другие комментаторы отметили, что Безуглая сама подменяет понятия, и обвинили ее в гомофобии.

Как писал OBOZ.UA, ранее Марьяна Безуглая пообещала присоединиться к флешмобу "похотливый понедельник" в X (Twitter), если у нее быстро наберется 10 тысяч подписчиков на этой платформе. В комментариях ей предложили заняться более важными делами – например, ее депутатской работой.

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