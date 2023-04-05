Без ''сюрпризов'' не обойдется: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Пасху в Украине

Весна не перестает ошеломлять нас своими разными проявлениями – первыми лучами солнца, снегопадами, резким теплом, или же сильными ветрами. Такой же непредсказуемой будет погода на Пасху – читайте в материале.

Видео дня

По данным синоптического портала Meteoprog.com перед Пасхой в Украине немного потеплеет. В праздничную неделю ожидается пасмурная погода, однако значительные заморозки и резкое похолодание синоптики также не прогнозируют.

В апреле будет меньше солнечных дней, чем было в марте, больше облаков и средняя температура составит +13 °C днем и до +6 °C ночью.

Прогноз погоды на Пасху в крупнейших городах Украины

Перед Пасхой и на праздник в столице Украины погода не планирует радовать нас теплыми солнечными лучиками. Так, температурные показатели с 15 по 23 апреля будут колебаться в пределах +11…+15 градусов днем и +4…+7 градусов ночью. В этот промежуток времени в Киеве пасмурная погода будет держаться постоянно, но без существенных осадков.

В Харькове также ожидается пасмурная и прохладная погода. Лишь в субботу 15 апреля, перед Пасхой, солнышко будет иногда выглядывать из-за облаков. В течение недели с 17 по 23 апреля ожидается несколько небольших дождей, температура днем будет колебаться в пределах +13…+16 градусов. Однако уже со следующей недели, начиная с 25 апреля, синоптики прогнозируют по весеннему теплу и солнечную погоду.

Солнечная Одесса на Пасху также будет не слишком теплой и пасмурной. Хотя лучики солнца иногда будут выглядывать из-под облаков, однако они сильно не прогреют воздух. Температурные показатели с 16 по 23 апреля будут оставаться на уровне +14…+17 градусов днем.

Во Львове на праздник будет пасмурная и немного прохладная погода. Синоптики прогнозируют небольшие дожди на третий день Пасхи, 18 апреля, а также 21 и 22 апреля. Уже со следующей недели после 24 апреля ожидается потепление – столбики термометров поднимутся до +21 градуса тепла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда в Украину окончательно придет тепло. Так в первой половине апреля погода в Украине будет часто напоминать капризное и изменчивое начало весны – будет прохладной и с осадками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!