Без отца остался 14-летний сын: на Донбассе погиб снайпер Виктор Сердюк из Львовской области. Фото

В войне с Россией погиб военнослужащий из Львовской области Виктор Сердюк. Свой последний бой Герой принял 6 июля в Донецкой области. Виктор пал во время штурма враждебных позиций.

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Об этом сообщили в Стрыйском городском совете. Как отметили в общине, Герой скончался от осколочных ранений. Ему навсегда осталось 44 года.

В мирной жизни Виктор Сердюк проживал с семьей в живописном прикарпатском селе Семигинов. После окончания местной школы учился в Стрыйском ПТУ №8. Работал на Стрыйском вагоноремонтном заводе, позже в компании "Леони".

Виктор пошел защищать Украину от окупантов в марте этого года. Он был стрелком-снайпером батальона.

Без отца остался четырнадцатилетний сын Героя.

Виктор Сердюк возвращается домой на щите 12 июля. Чин похорон состоится в четверг, 13 июля, в храме села Семигинов.

Жителей Стрыйской общины призывают встретить Героя и отдать ему последнее уважение.

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