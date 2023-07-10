О смерти стало известно в день рождения: на фронте погиб киевский актер, декламировавший стихи в окопах и вдохновлявший украинцев

В бою с российскими захватчиками погиб киевский актер Филипп Виннер (Дедковский), который защищал Украину от террористов больше года. О смерти храброго защитника стало известно 9 июля – в день его рождения.

Видео дня

Герою должно было исполниться 32 года. Об этом сообщили на странице ЧЕстного театра в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наш актер, Филипп Виннер навсегда в строю. Семья нашего театра обеднела. С первых дней вторжения Филипп защищал нашу землю в самых горячих точках. Но продолжал жить театром. На его странице увидите стихи из окопов. Он привез театр с собой на войну. Его убила Россия. Не простим. Искренние соболезнования семье и друзьям", – говорится в посте театра.

На своей странице актер публиковал фотографии и видео с передовой. Часто он записывал, как декламирует стихи культовых украинских поэтов прямо из окопа, держа оружие в руках. Его чувственные видео вдохновляли и восхищали подписчиков.

Филипп Виннер служил в 26-м отдельном стрелковом батальоне, побывавшем в самых горячих точках на Донецком направлении.

Погибший воин был частью не только ЧЕстного театра, но и экс-участником киевского "Живого театра" и драматического театра КНУКиИ. На передовой воина поддерживали коллеги, присылавшие ему посылки и слова благодарности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в боях за Украину погиб звукорежиссер Кировоградской областной филармонии Андрей Волков. Ему было 47 лет.