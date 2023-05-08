Без отца осталось два сына: в боях за Украину погиб защитник из Волыни. Фото

Война с российскими оккупантами отняла жизнь еще одного украинского защитника из Волыни. В боях на Луганщине погиб 38-летний воин ВСУ Вячеслав Хилюк.

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Мужчина стоял на защите государства и своих родных больше года. Трагическое известие сообщина Прилесненская громада в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В Луганской области во время боевых действий с военным формированием РФ погиб житель села Прилесное Хилюк Вячеслав Владимирович, 1985 года рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вячеслав был призван на военную службу еще в феврале прошлого года. В громаде не стали уточнять, где служил воин. На щите он вернулся в родной край 8 мая.

Дома на Волыни своего отца-защитника не дождались двое его сыновей, жена и родные – верного мужа и брата.

"Выражаем искренние соболезнования супруге Светлане, родителям, братьям Вячеслава и всей семье", – подчеркнули в Прилесненской громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля на Донетчине, защищая Украину от оккупантов, погиб Гайк Хачатрян из Мирков Волынской области. Жизнь воина отняло прямое попадание мины в окоп.

В боях на одном из восточных направлений фронта погиб 39-летний воин ВСУ Сергей Козуля из Волыни. Он встал на защиту государства добровольцем в феврале 2022-го, без отца осталось двое сыновей.

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