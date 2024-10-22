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"Бьет, значит любит": как в СССР зомбировали людей "мудрыми" афоризмами

Юлия Потерянко
Общество
3 минуты
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'Бьет, значит любит': как в СССР зомбировали людей 'мудрыми' афоризмами

Пропаганда в СССР действовала на всех уровнях общественной жизни. Даже таких неожиданных, как в сфере устного народного творчества.

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Как пишет "Суспільне", именно в советские времена появилось немало совершенно новых пословиц, задача которых была ограничить человека, усыпить его волю, покорить обществу, сделать удобным и послушным. Придирались ко всему – к возрасту, социальному статусу, поведению и личному выбору человека. И вот какие примеры можно привести.

Бедность – не порок

Задачей советского государства не было обеспечить своим гражданам благополучие. Более того, людей убеждали, что они должны быть рады тому, что у них есть, а не стремиться к большему, иметь амбиции и работать на благо себя и собственной семьи. Так появился целый пласт прибауток, таких как:

  • не жили богато – нечего и начинать;
  • деньги – не главное;
  • счастье не в деньгах;
  • с милым рай и в шалашее.

Когда я ем, я глух и нем

К еде в СССР тоже имели особое отношение. Во-первых, нужно было питаться тем, что есть, а не тем, чего хочется. Это считывается в таких фразах, как "у нас харчами не перебирают". А еще культура приема пищи как времени, когда семьи или друзья могут объединяться, общаться, обмениваться мнениями, вытеснялась. Отсюда и лозунги "когда я ем, я глух и нем", "когда я кушаю, я никого не слушаю". Детей учили есть молча и доедать все, независимо от того, наелись ли они уже – "пока не доешь, из-за стола не встанешь".

"Бьет, значит любит": как в СССР зомбировали людей "мудрыми" афоризмами

Яйца курицу не учат

Целая группа пословиц была введена для того, чтобы привить молодым людям безусловное послушание старшим. Так подавлялась инициативность молодежи, желание выделяться, создавать что-нибудь новое. Часто на свои идеи, несогласие или просто замечания слышали:

  • яйца курицу не учат;
  • будешь иметь свою семью – там будешь командовать;
  • молоко на губах не обсохло.

Дал бог зайцу, даст и лужайку

После Второй мировой войны государство активно начало вмешиваться в семьи граждан, заставляя их заводить побольше детей. Так преодолевали демографический кризис. Методы подчас были драконовские, например, бездетных граждан облагали дополнительным налогом. Репродуктивное давление выражалось и словесно – через фразы типа "часы тикают" и "дал бог зайку, даст и лужайку".

Бьет – значит любит

На самом деле, это давняя русская пословица, оправдывающая насилие в семье. В отличие от деторождения, психологический климат в семьях государство не волновал настолько, что невмешательство даже поощрялось. Поэтому по всему СССР популярность приобрели фразочки типа "бей бабу молотом – будет баба золото".

"Бьет, значит любит": как в СССР зомбировали людей "мудрыми" афоризмами

Не трогай – это на праздник

Тотальный советский дефицит побуждал людей не просто к бережливости – они часто впадали в синдром отложенной жизни. Если удавалось купить, или как это тогда называлось "достать", что-то хорошее, им старались не пользоваться, догадываясь, что новым обзавестись не факт, что получится. Поэтому лучший сервиз ставили в сервант и любовались им, а хорошую одежду хранили в шкафу для особого случая. Особый случай, как правило, так никогда и не наступал. А постсоветские люди все еще приучают себя пользоваться хорошими вещами сразу.

Тебе что, больше всех нужно?

Советские репрессии приучили граждан к тому, что любое проявление не только несогласия – просто своей личности, может привести к наказанию. Поэтому на низовом уровне люди стали предупреждать друг друга об этом. Соответствующих фраз существовало немало:

  • тебе что, больше всех надо;
  • инициатива наказуема;
  • я – последняя буква в алфавите;
  • скромность украшает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие привычки навязывали людям в СССР, от которых мы до сих пор не можем избавиться.

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