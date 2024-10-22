'Бьет, значит любит': как в СССР зомбировали людей 'мудрыми' афоризмами

Пропаганда в СССР действовала на всех уровнях общественной жизни. Даже таких неожиданных, как в сфере устного народного творчества.

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Как пишет "Суспільне", именно в советские времена появилось немало совершенно новых пословиц, задача которых была ограничить человека, усыпить его волю, покорить обществу, сделать удобным и послушным. Придирались ко всему – к возрасту, социальному статусу, поведению и личному выбору человека. И вот какие примеры можно привести.

Бедность – не порок

Задачей советского государства не было обеспечить своим гражданам благополучие. Более того, людей убеждали, что они должны быть рады тому, что у них есть, а не стремиться к большему, иметь амбиции и работать на благо себя и собственной семьи. Так появился целый пласт прибауток, таких как:

не жили богато – нечего и начинать;

деньги – не главное;

счастье не в деньгах;

с милым рай и в шалашее.

Когда я ем, я глух и нем

К еде в СССР тоже имели особое отношение. Во-первых, нужно было питаться тем, что есть, а не тем, чего хочется. Это считывается в таких фразах, как "у нас харчами не перебирают". А еще культура приема пищи как времени, когда семьи или друзья могут объединяться, общаться, обмениваться мнениями, вытеснялась. Отсюда и лозунги "когда я ем, я глух и нем", "когда я кушаю, я никого не слушаю". Детей учили есть молча и доедать все, независимо от того, наелись ли они уже – "пока не доешь, из-за стола не встанешь".

Яйца курицу не учат

Целая группа пословиц была введена для того, чтобы привить молодым людям безусловное послушание старшим. Так подавлялась инициативность молодежи, желание выделяться, создавать что-нибудь новое. Часто на свои идеи, несогласие или просто замечания слышали:

яйца курицу не учат;

будешь иметь свою семью – там будешь командовать;

молоко на губах не обсохло.

Дал бог зайцу, даст и лужайку

После Второй мировой войны государство активно начало вмешиваться в семьи граждан, заставляя их заводить побольше детей. Так преодолевали демографический кризис. Методы подчас были драконовские, например, бездетных граждан облагали дополнительным налогом. Репродуктивное давление выражалось и словесно – через фразы типа "часы тикают" и "дал бог зайку, даст и лужайку".

Бьет – значит любит

На самом деле, это давняя русская пословица, оправдывающая насилие в семье. В отличие от деторождения, психологический климат в семьях государство не волновал настолько, что невмешательство даже поощрялось. Поэтому по всему СССР популярность приобрели фразочки типа "бей бабу молотом – будет баба золото".

Не трогай – это на праздник

Тотальный советский дефицит побуждал людей не просто к бережливости – они часто впадали в синдром отложенной жизни. Если удавалось купить, или как это тогда называлось "достать", что-то хорошее, им старались не пользоваться, догадываясь, что новым обзавестись не факт, что получится. Поэтому лучший сервиз ставили в сервант и любовались им, а хорошую одежду хранили в шкафу для особого случая. Особый случай, как правило, так никогда и не наступал. А постсоветские люди все еще приучают себя пользоваться хорошими вещами сразу.

Тебе что, больше всех нужно?

Советские репрессии приучили граждан к тому, что любое проявление не только несогласия – просто своей личности, может привести к наказанию. Поэтому на низовом уровне люди стали предупреждать друг друга об этом. Соответствующих фраз существовало немало:

тебе что, больше всех надо;

инициатива наказуема;

я – последняя буква в алфавите;

скромность украшает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие привычки навязывали людям в СССР, от которых мы до сих пор не можем избавиться.

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