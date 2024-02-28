'Бесответственное политиканство': Порошенко объяснил, почему восстановление музея Шухевича до сих пор не сдвинулось с места

Восстановление во Львове Музея Шухевича, разрушившего российский "шахед" два месяца назад, не может превращаться в тему для политических распрей.

Об этом заявил Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Он объяснил, почему восстановление музея до сих пор не сдвинулось с места.

Порошенко отметил, что, несмотря на просьбу семьи Шухевича и представителей львовской общины восстановить здание в ее историческом виде, власть сознательно затягивает процесс, объявляя конкурс на лучший проект. Между тем уцелевшие фрагменты экспозиции и здания разрушаются под открытым небом.

Как известно, Фонд Порошенко предложил профинансировать восстановление исторического памятника и предоставил руководству Музея гарантийное письмо на 4 млн. грн.

"Шухевич может подождать", - так совместно постановили в высоких кабинетах Львова и Киева в ответ на мое предложение отстроить музей за свой счет. Почти два месяца прошло с 1 января – дня, когда вражеский "шахед" орков попал в здание музея – до сих пор ничего не сделано. Не сомневаюсь, что указание рубить под корень предложение моего Фонда восстановить музей Главного Командира УПА Ратуша получила из столицы", – отмечает Порошенко.

"Они объявляют всевозможные "международные конкурсы", чтобы тянуть время. А еще, не дай Бог, потратят на это бюджетные средства вместо отдать их на армию. И, несмотря на просьбы семьи, мнения украинских архитекторов и художников и просто неравнодушных украинцев оставить музей таким, какой он был до попадания российской ракеты, намерен игнорировать это требование из-за безответственного политиканства", – возмутился пятый президент.

"Наверное, этим деятелям не очевидно, что есть времена и вопросы, когда и в которых не остается места для старых политических распрей. И если бы они руководствовались именно этим простым правилом политического единства, то поврежденный россиянами музей был бы восстановлен нашей командой до 5 марта, когда командующий дал свое последнее сражение и принял смерть за Украину", – считает Порошенко.

"Я уже говорил и скажу еще раз. Если вы хотите присоединиться к этому проекту, очень прошу: почтим память музея все вместе и не дадим исторической памятке лежать под снегом, дождем и солнцем. Потому что до лета там не останется ничего. Я призываю к единству. , особенно перед такой фигурой, как Роман Шухевич, имя которого уже давно должно объединять украинцев", – убежден Порошенко.