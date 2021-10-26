Беременна в 11: на Закарпатье девочка из многодетной семьи может стать самой юной мамой Украины. Видео

В селе Гать в Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка по имени Биана. Ее семья проживает в одном из ромских поселений, а отец будущего ребенка – в Киеве и о беременности не знает.

Об этом говорится в материале телеканала "Первый кабельный". Срок беременности шестиклассницы – 34 недели, она должна рожать с помощью кесарева сечения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мать Бианы заявила, что всю ответственность за воспитание будущего внука берет на себя, будет воспитывать и поддерживать его и свою дочь. Она рассказала, что инцидент произошел, когда семья работала на свалке в Киевской области.

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"У нас в семье трое детей. Бианка решила рожать сама, это было ее решение. Наша семья работала в Киевской области на одной из свалок, там дочь познакомилась с парнем, который и является отцом ребенка. Кто он, как его зовут, мы не знаем, должен родиться мальчик Александр", – рассказала женщина.

По словам медиков, беременность Бианы протекает нормально, однако у девочки еще не сформировалась должным образом тазово-мышечная система. Поэтому роды планируют принимать кесаревым сечением.

Врачи констатировали: беременность в 11-летнем возрасте на Закарпатье еще не встречалась. Отметим, что до сих пор самой младшей мамой в Украине была Таня Лучишин из Львовской области, родившая в 12 лет. Это произошло в 2017 году. Под подозрением оказались родственники девочки – двое братьев-подростков и отчим.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Анна Дан, родные 11-летней Бианы к правоохранителям с заявлением не обращались, однако полицейские узнали о случае во время мониторинга социальных сетей, передает ТСН.

Следователи выезжали на место происшествия, там в районной больнице медики подтвердили факт беременности ребенка. В полиции возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины", – сообщила Дан.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области 13-летняя девушка Наталья родила дочь от 17-летнего Сергея Коцюбы. Роды прошли в городе Мена.