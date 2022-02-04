Берегли мышей и ежиков: железнодорожники объяснили, почему косили сорняки в сугробах снега

В сети появилось видео, как железнодорожники на Закарпатье по колено в снегу косили бурьян на ввереных им территориях. Во "Львовской зализныци" обьяснили, что делают это для того, чтобы уберечь от стресса мышей и ежей.

Как сообщает ТСН, работники сообщили, что получили такое задание еще в январе, когда начались метели, однако и сами не понимают, зачем это нужно. Спустя месяц они прокосили вдоль железной дороги почти 10 км, преодолевая снег.

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В свою очередь работник "Укрзализниці" Ярослав Русин пожаловался, что работать в таких условиях очень тяжело, однако за невыполнение приказа можно было получить выговор.

В сюжете отмечается, что на "Львовской зализныци" уверены: зима – лучшее время для таких работ. Во-первых, это помогает уберечь от стресса мелких полевых животных, во-вторых, на кошение в другие времена года просто не хватает времени, поскольку с весны до осени железнодорожники занимаются ремонтом колей.

Несмотря на эти аргументы, сами железнодорожники сомневаются в эффективности таких работ и опасаются, что с марта придется начинать все с начала, так как большинство кустарников может быть спрятано под снегом.

При этом Закарпатье – не исключение. Работников УЗ с косилками в январе также замечали на Полтавщине и на Львовщине.

Напомним: впервые видео, на котором железнодорожники косят траву в снегу в Facebook опубликовал Евгений Чорней. Судя по геолокации в посте, кадры были засняты в районе села Пасека.

В комментариях пользователей развеселил ролик, но некоторые обвинили в таких странностях неадекватное руководство: "Было бы смешно, если бы не было так грустно", "Коси коса, пока роса", "То они подснежники высматривают".

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