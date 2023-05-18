Берегли еще от прабабушек: украинцы поделились яркими фото в вышиванках

В третий четверг мая 2023 года украинцы традиционно надели вышиванки и поделились яркими фото. Многие сегодня берегут традиционную одежду еще от прабабушек, превращая ее в семейные реликвии и передавая из поколения в поколение.

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Особыми фотографиями в праздничный день поделились читатели OBOZREVATEL в Facebook. Вышиванки в этот день надели и взрослые, и дети, и женщины, и мужчины. Украинцы заметили, что наряжаются в традиционную одежду не только в праздник (чтобы посмотреть фото, сделайте новость дальше).

Напомним, также OBOZREVATEL собрал фотографии украинских знаменитостей, сделанные в честь символического праздника. Артистам удалось создать стильные образы, используя этнические орнаменты.

В частности, стильную вышиванку от Khrystyna Rachytska в пастельных тонах надела 18 мая ведущая Екатерина Осадчая. Мастерицы бренда воспроизводят старинную технику вручную, а украшения – реплики подлинных украинских украшений, историю которых тщательно собирают.

А модель и певица Даша Астафьева надела шикарное платье-вышиванку с объемными рукавами от известного бренда vita kin.

Более того, национальный украинский наряд давно популяризировался за пределами Украины и стал частью гардероба иностранцев. В том числе и всемирно известных звезд. наше издание рассказало о 7 знаменитостях, любящих вышиванки.

Как сообщал OBOZREVATEL,первая леди Украины Елена Зеленская встретила День вышиванки, который во всем мире отмечают в третий четверг мая, в Сеуле, Южная Корея. В честь праздника украинцы в городе надели на встречу с первой леди красивые вышиванки. Сама жена украинского гаранта выбрала для важной встречи особую сорочку от известного отечественного бренда Gunia Project.

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