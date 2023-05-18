'Наш генетический код, национальная гордость': украинские звезды поразили своими образами в День вышиванки. Фото

В третий четверг мая мир отмечает День украинской вышиванки. В этот день украинцы, в каком бы уголке планеты не находились: на Родине или далеко за ее пределами, надевают свои вышитые сорочки, которые мы называем генетическим кодом и национальной гордостью. Необычные образы в уникальных вышиванках продемонстрировали на себе и украинские звезды.

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OBOZREVATEL собрал фотографии украинских знаменитостей, сделанные в честь символического праздника. Артистам удалось создать стильные образы, используя этнические орнаменты.

Екатерина Осадчая

Стильную вышиванку от Khrystyna Rachytska в пастельных тонах надела 18 мая ведущая Екатерина Осадчая. Мастерицы бренда воспроизводят старинные техники вручную, а украшения – реплики аутентичных украинских украшений, историю которых тщательно собирают.

"Наш генетический код, наша национальная гордость! То, что больше, чем одежда, это вышивка на сердце. Мы надеваем вышиванку, когда хорошо и когда не очень, когда мы в приподнятом настроении и когда совсем нет. Но вышиванка согреет и вернет к истокам, расставит все на места и покажет направление движения, что все, что мы делаем ради этого самого генетического кода, кода предков, закладывавших в вышивку знаки и обереги, всю ярость и надежду и все то, что мы боремся сейчас. Я невероятно горжусь всеми украинцами, которые возвращают традиции, возвращают старинные техники, воспроизводят наряды и украшения", – оставила в описании Осадчая.

Даша Астафьева

Модель и певица Даша Астафьева надела роскошное платье-вышиванку с объемными рукавами от известного бренда vita kin.

Она оставила мощное послание украинцам в честь праздника: "Проснуться. Почистить зубы. Ласково дернуть за ухо собак по очереди. Надеть вышиванку. Поехать в город. Что это меняет в глобальном смысле? Ничего. Планета и дальше полетит вокруг звезды по эллиптической траектории, чтобы ты не надел. Солнце будет греть. А во время тревоги твой сосед выйдет на балкон силой мысли закрывать небо – в вышиванке ты или нет. Но для нас, украинцев, этот день важен. Значение вышиванки невозможно переоценить. Надеть ее сегодня – это сказать, что верен своему сердцу, людям и стране. Это отразить любовь к жизни, за которую наши воины ежедневно проливают густую кровь – красную, как орнамент на нашей груди, это тянуть за ниточку истории нашей культуры и размотать запутанный клубок внутри себя. Это говорить по-украински даже молча. Это находить глобальное значение в том, что важно для тебя".

Группа "Антитіла"

Стильные вышиванки надели и участники группы "Антитіла". Рубашки в голубых, темно-синих и белых оттенках для них создали мастера бренда EmbroideredGem.

"Лелейте и любите свое, где бы вы ни были", – написали музыканты.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк показала роскошное вышитое платье, которое, очевидно, надела сегодня в честь праздника.

Олег "Фагот" Михайлюта

Один из лидеров знаменитой группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, сегодня прокатился в вышиванке на своем байке, так что перед поклонниками он предстал не только в вышитой рубашке, но и в защитном шлеме.

Анна Кошмал

Звезда комедийного сериала "Сваты" показала фанам целую серию снимков в вышиванке. Причем позировала актриса на них не сама, а с сыном Мишей, которому в июне этого года исполнится уже пять лет.

София Ротару

Не забыла о празднике и певица София Ротару. Она крайне редко появляется в сети, но в День вышиванки решила опубликовать свой архивный снимок за 2017 год, на котором позирует в красном вышитом платье с белым и черным орнаментом.

Евгений Клопотенко

Знаменитый шеф-повар Евгений Клопотенко – большой фанат вышиванок. Он носит их не только в праздник, но и удачно стилизует в повседневной жизни.

18 мая он в очередной раз напомнил украинцам о символизме нашей национальной одежды: "Сегодня праздник, который призывает нас беречь вековые традиции. День одного из символов нашей национальной идентичности. Мы не должны забывать, как испокон веков выборивается наша идентичность, свобода. Это один из символов неразрывной связи с нашими предками".

Тина Кароль

Знаменитая певица Тина Кароль также показалась в стильном вышитом платье от украинского бренда FOBERINI. В этом образе она выступала на благотворительном вечере в поддержку киноиндустрии Украины, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в 2022 году.

Семья Григория Решетника

Семья телеведущего Григория Решетника традиционно в третий четверг мая надевает вышиванки полным составом. Так, патриотические образы продемонстрировали не только шоумен и его супруга Кристина, но и трое их сыновей.

Андре Тан

Конечно, не мог проигнорировать такой важный для каждого украинца день и дизайнер Андре Тан. Он продемонстрировал, как стильно может смотреться национальная одежда в сочетании с вечной классикой – черным костюмом.

"Вышиванка – национальный символ, который имеет глубокие корни и уходит в сотни лет. Но, кроме того, вышиванка – это стильно, очень красиво и – это наше. По легенде, вышиванка появилась еще в древние времена, когда люди общались с природой и верили в магическую силу символов. Каждый узор на вышиванке имел свое предназначение: защищать от злых духов, приносить удачу или благополучие. С течением времени вышиванка стала не только защитным оберегом, но и выражением национального самосознания. Она воплощает наше чувство гордости за родную землю, нашу культуру и наследие. И сегодня украинская вышиванка завоевывает сердца людей по всему миру. Она стала трендом, подчеркивающим нашу национальную идентичность и красоту украинского народа. Поддерживайте наше – надевайте вышиванки, показывайте всему миру, что украинская культура это невероятно красиво и гордитесь этим", – обратился к соотечественникам модельер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская встречает День вышиванки в Сеуле, Южная Корея. Там супруга президента Владимира Зеленского пребывает несколько дней с рабочим визитом, а сегодня, 18 мая, она встретилась с украинской диаспорой. Наша громада в Республике Корея небольшая – всего 2 тысячи человек, однако их деятельность, как заверила первая леди, крайне важная и мощная.

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