Деми Мур, Клаудия Шиффер и другие: семь мировых знаменитостей, которые носят вышиванки. Фото
Сегодня, 18 мая, украинцы празднуют День вышиванки. Однако национальный украинский наряд давно популяризировался за пределами Украины и стал частью гардероба иностранцев. В том числе, и всемирно известных звезд.
В рубашках и платьях с красивой вышивкой они охотно красуются на светских мероприятиях и во время прогулок. OBOZREVATEL решил рассказать о 7 знаменитостях, которые любят вышиванки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Деми Мур
Голливудская звезда является поклонницей платьев с вышивкой. Ее выбор пал на зеленую модель с завязками на декольте от украинского дизайнера Виты Кин.
Королева Летиция
Правительница Испании в 2022 году продемонстрировала солидарность с украинским народом. Жена короля Филиппа VI надела вышиванку на благотворительную встречу Mutua Madrileña. Ее создала мастерица родом из Ивано-Франковской области Ольга Соловей, которая эмигрировала в Мадрид до полномасштабного вторжения РФ.
Келли Розерфорд
Кинозвезда Келли Разерфорд, известная ролью Лили ван дер Вудсен в сериале "Сплетница", недавно вышла в свет в роскошном платье-вышиванке украинского бренда Yuliya Magdych. Цена наряда, в котором звезда посетила благотворительный вечер в Палм-Бич, составляет более 102 тысяч гривен ($2660).
Кейт Мосс
Британская супермодель Кейт Мосс вышла в свет в роскошном платье-вышиванке от украинского бренда. Изумрудный наряд создал популярный бренд Vita Kin.
Королева Максима
Королева Нидерландов Максима также предпочитает платья с вышивкой. Ее фаворит – модель ярко-небесного цвета украинского бренда Foberini.
Клаудия Шиффер
Немецкая супермодель, актриса, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании Клаудия Шиффер еще более 5 лет назад хвасталась своим роскошным платьем-вышиванкой от бренда March 11.
Карла Мартинез
Редактор мексиканского Vogue Карла Мартинес де Салас знает все о моде. Ее придирчивый глаз не смог пройти мимо роскошного черного платья от украинского бренда.
Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский поздравил украинцев с особым праздником. По этому случаю президент надел вышиванку, орнамент на которой символизирует единство украинцев и крымских татар.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!