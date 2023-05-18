Деми Мур, Клаудия Шиффер и другие: семь мировых знаменитостей, которые носят вышиванки. Фото

Сегодня, 18 мая, украинцы празднуют День вышиванки. Однако национальный украинский наряд давно популяризировался за пределами Украины и стал частью гардероба иностранцев. В том числе, и всемирно известных звезд.

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В рубашках и платьях с красивой вышивкой они охотно красуются на светских мероприятиях и во время прогулок. OBOZREVATEL решил рассказать о 7 знаменитостях, которые любят вышиванки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Деми Мур

Голливудская звезда является поклонницей платьев с вышивкой. Ее выбор пал на зеленую модель с завязками на декольте от украинского дизайнера Виты Кин.

Королева Летиция

Правительница Испании в 2022 году продемонстрировала солидарность с украинским народом. Жена короля Филиппа VI надела вышиванку на благотворительную встречу Mutua Madrileña. Ее создала мастерица родом из Ивано-Франковской области Ольга Соловей, которая эмигрировала в Мадрид до полномасштабного вторжения РФ.

Келли Розерфорд

Кинозвезда Келли Разерфорд, известная ролью Лили ван дер Вудсен в сериале "Сплетница", недавно вышла в свет в роскошном платье-вышиванке украинского бренда Yuliya Magdych. Цена наряда, в котором звезда посетила благотворительный вечер в Палм-Бич, составляет более 102 тысяч гривен ($2660).

Кейт Мосс

Британская супермодель Кейт Мосс вышла в свет в роскошном платье-вышиванке от украинского бренда. Изумрудный наряд создал популярный бренд Vita Kin.

Королева Максима

Королева Нидерландов Максима также предпочитает платья с вышивкой. Ее фаворит – модель ярко-небесного цвета украинского бренда Foberini.

Клаудия Шиффер

Немецкая супермодель, актриса, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании Клаудия Шиффер еще более 5 лет назад хвасталась своим роскошным платьем-вышиванкой от бренда March 11.

Карла Мартинез

Редактор мексиканского Vogue Карла Мартинес де Салас знает все о моде. Ее придирчивый глаз не смог пройти мимо роскошного черного платья от украинского бренда.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский поздравил украинцев с особым праздником. По этому случаю президент надел вышиванку, орнамент на которой символизирует единство украинцев и крымских татар.

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