Зеленская в День вышиванки встретилась с украинской общиной в Южной Корее. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская встречает День вышиванки, который во всем мире отмечают в третий четверг мая, в Сеуле, Южная Корея. Там супруга президента Владимира Зеленского пребывает несколько дней с рабочим визитом, а сегодня, 18 мая, она встретилась с украинской диаспорой. Наша община в Республике Корея небольшая – всего 2 тысячи человек, однако их деятельность, как заверила Зеленская, крайне важная и мощная.

Видео дня

В честь праздника украинцы в Сеуле надели на встречу с первой леди красивые вышиванки. Сама же супруга украинского гаранта выбрала для важной встречи особенную сорочку-вытынанку от известного отечественного бренда Gunia Project. Пресс-служба Елены Зеленской поделилась фото и видео с события (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, первая леди сообщила, что диаспора украинцев в Южной Корее – это "мощная движущая сила митингов, мероприятий и просветительской работы в поддержку Украины".

"Украинские вышиванки на улицах Сеула. Бережно привезенные из дома, специально переданные близкими, заказанные у местных мастеров, старинные, с историей, и современные, которые свою историю только начинают. Сегодня вижу это своими глазами – потому что встречаюсь с украинской диаспорой в Республике Корея ... В то же время представляю другие страны и города мира сейчас, сегодня они более цветные и яркие благодаря нашему Дню вышиванки, который теперь приобрел всемирный масштаб", – написала у себя в Instagram Елена Зеленская.

Первая леди поразмышляла о том, в чем же уникальный "код" украинской вышиванки, о котором мы постоянно вспоминаем в этот день.

"Возможно, в том, что каждая есть неповторимой – как и каждый человек. И в то же время – соединяет с поколениями, соотечественниками, единомышленниками, страной, домом. Машина времени и пространства, воплощенная в одежде. Что-то, благодаря чему мы помним: каждый и каждый из нас – уникальны и важны. Как узор на холсте. А вместе мы большая сила и взаимопомощь – в любых испытаниях, и победа – над любым нападающим", – трогательно описала важность и символизм украинской вышиванки Зеленская.

На встрече первая леди показалась в роскошной сорочке-вытынанке бежевого цвета с объемными рукавами. Для Зеленской ее создали мастера из бренда Gunia Project в технике ришелье. Символический орнамент вышиванки коренится в элементах косовского кафеля ХХ ст. и монашеского рушника в Киевской области XIX в. На ней также можно разглядеть образ дерева жизни, что символизирует плодородие, мироздание и защиту рода.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленская выступила на конференции "Азиатское лидерство. Эра турбулентности: путь к сотрудничеству и инновациям" в Сеуле с мощной речью. Жена украинского лидера обратилась к союзникам с призывом остановить убийства украинцев.

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