Белорусский перевал Дятлова: 9 туристов из Минска погибли в Сибири под 12-метровым слоем снега

50 лет назад, в марте 1971 года, в Восточных Саянах в Южной Сибири девять туристов из Минска, в том числе знаменитый советский бард Арик Крупп, погибли под лавиной, накрывшей их 12-метровым слоем снега.

Трагедия, которая стала крупнейшей в истории белорусского туризма, произошла на подступах к перевалу Пихтовый (Тофаларский Ключ) в Иркутской области. По некоторым параметрам ее сравнивают с гибелью группы Дятлова, пишет "Комсомольская правда. Беларусь".

Так, 12 марта из поселка Верхняя Гутара в лыжный поход отправились, каждая по своему маршруту, две группы из Минска. Вернулась лишь одна.

Арик Крупп увлекался горным туризмом и альпинизмом книга "Плата за вдох"

8 апреля контрольный срок возвращения для тургруппы Михаила Кореня истек, и 11 апреля начались поисковые работы, которые продолжались до июня.

О происходящем в марте стало известно из найденных спасателями дневников двух участников похода. В частности, Александр Носко писал:

Записи из дневника Александра Носко скриншот

А другой участник похода, Игорь Корнеев, в своем дневнике рассказал о том, как его товарищей накрыло несколько лавин: "...Остался привязать запасную лыжу. Увидел, как сошла лавина, но предупредить не успел. Вслед за первой сошла вторая, третья. Столкнувшись, лавины образовали снежные стога. Поставил палатку. Пытался откапывать товарищей. Отметил место лыжей. Решил двигаться назад. Непогода. Переждав ее, пошел вниз...".

Впоследствии спасатели прояснили картину трагедии. Надежда Крупп, супруга Арика Круппа, описала ее в своей книге "Плата за вдох".

Надежда Крупп описала гибель группы Кореня в своей книге скриншот

Туристов накрыло сразу несколько лавин скриншот

В выводах комиссии по разбору несчастного случая отмечалось, что Игорь Корнеев от нервного напряжения, холода (у него не было топора) и недостатка продуктов решил продвигаться к охотничьей избушке в Междуречье.

Восемь тел погибших спасатели нашли в период с 8 по 16 мая. Они лежали недалеко друг от друга, поперек или головой вниз. Тело девятого, Игоря Корнеева, долго не могли найти. О том, что его надо отыскать и привезти в Минск, распорядился лично первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров.

В очередной день поисков, когда снег подтаял, спасатели обнаружили руку Корнеева с лыжной палкой. При нем была записная книжку, которая и открыла тайну трагедии.

Девять туристов из Минска погибли в 1971 году в Восточных Саянах книга "Плата за вдох"

Как писала Надежда Крупп, дольше всех прожила собака. Оставшись одна, она, очевидно, в поисках пищи, побежала туда, где засыпало туристов, и стала откапывать рюкзаки. Но лавиной засыпало и ее.

Гибель туристов из Минска иногда сравнивают с трагедией группы Дятлова. Так, инструктор горного туризма Евгений Буянов в статье "Шалости лавин" на mountain.ru назвал некоторые сходства несчастных случаев:

в группе было 9 человек,

спасателям удалось, хоть и не сразу, обнаружить поваленную ветром палатку,

склон поначалу не казался лавиноопасным, но потом спасатели поняли, что лавины сходили сверху, с уступов,

Корнеева, как и четверых дятловцев, нашли отдельно от остальных;

у участников похода нашли дневник,

склон в месте установки палатки имел крутизну порядка 28-30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт в сфере спортивного туризма, преподаватель Пермского университета Андрей Королев рассказал, почему тела участников группы Дятлова оказались в разных местах.