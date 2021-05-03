Бедная богатая Украина. только цифры
Только цифры...
Украина занимает:
1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;
2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд;
2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 12% от мировых запасов);
2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд. т);
2-е место в Европе по запасам ртутных руд;
3-е место в Европе (13-е в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн м.куб)
4-е место в мире !!! по совокупной стоимости природных ресурсов;
7-е место в мире по запасам угля (33,9 млрд. т)
В аграрном секторе Украина это :
1-е место в Европе по площади пахотных земель;
3-е место в мире по площади чернозема (25 % мирового объема);
1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла;
2-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту кукурузы;
4-е место в мире по объему выращиваемого картофеля;
5-е место в мире по производству ржи;
5-е место в мире по производству пчеловодства (75 тыс тонн);
8-е место в мире по экспорту пшеницы;
9-е место в мире по производству куриных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра
Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн человек.
Украина в мировом промышленном производстве:
1-е место в Европе по производству аммиака;
2-е место в Европе и 4-е в мире по мощности газотрансаортной система (исходящая пропускная мощность газотранспортной со странами ЕС - 142.5 млрд. куб.м газа);
3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности атомных электростанций;
3-е место в Европе и 11-е в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. километров);
3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационной техники;
3-е место в мире по экспорту чугуна
4-е место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций;
4-е место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их коммерческого
использования для выведения на орбиту полезных грузов;
4-е место в мире по экспорту глин
4-е место в мире по экспорту титана
8-е место в мире по экспорту руд и концентратов;
9-е место в мире по экспорту продукции ВПК;
10-е место в мире по объемам производства стали (32,4 млн. т).
На фото: карта извлекаемых запасов природных ресурсов (из публикации @Аль Капоне).
А теперь сравним это с местом Украины в десятке международных рейтингов:
1) Согласно индексу процветания, который ежегодно составляет британский аналитический центр The Legatum Institute, в списке из 149 стран Украина в 2020 г. заняла 111-ю строчку.
Данный индекс составляется на основе множества различных показателей, объединенных в девяти категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал, экология.
2) Украина входит в пятерку стран по темпам сокращения населения. Об этом свидетельствуют прогнозы Организации Объединенных Наций, опубликованых изданием Quartz.
3) Украина в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк в 2020 г. заняла 64-ю строчку из 190 стран (тут мы значительно поднялись по сравнению с предыдущими годами).
4) Согласно данным Transparency International Ukraine Украина заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020.
5) Украина в 2020 году заняла 92-е место в мировом рейтинге благосостояния. Хотя мы и поднялись на 4 позиции по сравнению с прошлым годом, это худший показатель среди стран Восточной Европы.
6) Украина заняла предпоследнее место в мировом рейтинге "Брендов стран" FutureBrand Country Index за 2019 год. Этот рейтинг раз в несколько лет составляет одноименная английская международная компания, которая занимается развитием брендов компаний по всему миру.
Эксперты FutureBrand оценивают страны по таким параметрам, как качество жизни, отношение жителей страны к вопросам экологии, толерантность, потенциал для развития бизнеса и туризма, качество продуктов и услуг, которые создают местные компании.
Как и пять лет назад, наша страна оказалась в этом рейтинге на 74 месте. Позади нас только Ирак. Опередили Украину – Пакистан, Иран, Бангладеш.
7) Украина заняла 110-е место в рейтинге самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report 2021. В этом рейтинг 149 стран.
Первое место рейтинга уже 4-й год подряд занимает Финляндия.
При определении места в рейтинге члены жюри учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, искренность людей, восприятие коррупции и др.
8.) Ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний из-за неправильного питания. На первом, наихудшем месте – Украина.
Исследование провели по заказу Всемирной организации здравоохранения, в нем проанализировали данные 51 страны так называемого европейского региона ВОЗ (то есть вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами, географически расположенные в Азии).
9) По ВВП на душу населения (3425 долл. США в 2020 г.) Украина заняла последнее место среди стран Европы.
10) Что же касается уровня зарплат в мире за 2020 год, то Международная организация труда (МОТ), находящаяся в Женеве, опубликовала рейтинг из 160 стран, в котором первую позицию по уровню средней зарплаты заняла Швейцария. Там зарабатывают 5425 долларов. Украина в мировом топе заняла лишь 127 место с уровнем среднего дохода 194 доллара.
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