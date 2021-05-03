Только цифры...

Украина занимает:

1-е место в Европе по разведанным извлекаемым запасам урановых руд;

2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд;

2-е место в мире по разведанным запасам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 12% от мировых запасов);

2-е место в мире по запасам железных руд (30 млрд. т);

2-е место в Европе по запасам ртутных руд;

3-е место в Европе (13-е в мире) по запасам сланцевого газа (22 трлн м.куб)

4-е место в мире !!! по совокупной стоимости природных ресурсов;

7-е место в мире по запасам угля (33,9 млрд. т)

В аграрном секторе Украина это :

1-е место в Европе по площади пахотных земель;

3-е место в мире по площади чернозема (25 % мирового объема);

1-е место в мире по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла;

2-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту ячменя;

3-е место в мире по производству и 4-е место по экспорту кукурузы;

4-е место в мире по объему выращиваемого картофеля;

5-е место в мире по производству ржи;

5-е место в мире по производству пчеловодства (75 тыс тонн);

8-е место в мире по экспорту пшеницы;

9-е место в мире по производству куриных яиц;

16-е место в мире по экспорту сыра

Украина может обеспечить потребности в продовольствии для 600 млн человек.

Украина в мировом промышленном производстве:

1-е место в Европе по производству аммиака;

2-е место в Европе и 4-е в мире по мощности газотрансаортной система (исходящая пропускная мощность газотранспортной со странами ЕС - 142.5 млрд. куб.м газа);

3-е место в Европе и 8-е в мире по установленной мощности атомных электростанций;

3-е место в Европе и 11-е в мире по длине сети железных дорог (21,7 тыс. километров);

3-е место в мире (после США и Франции) по производству локаторов и локационной техники;

3-е место в мире по экспорту чугуна

4-е место в мире по экспорту турбин для атомных электростанций;

4-е место в мире на рынке строительства ракет-носителей и их коммерческого

использования для выведения на орбиту полезных грузов;

4-е место в мире по экспорту глин

4-е место в мире по экспорту титана

8-е место в мире по экспорту руд и концентратов;

9-е место в мире по экспорту продукции ВПК;

10-е место в мире по объемам производства стали (32,4 млн. т).

На фото: карта извлекаемых запасов природных ресурсов (из публикации @Аль Капоне).

А теперь сравним это с местом Украины в десятке международных рейтингов:

1) Согласно индексу процветания, который ежегодно составляет британский аналитический центр The Legatum Institute, в списке из 149 стран Украина в 2020 г. заняла 111-ю строчку.

Данный индекс составляется на основе множества различных показателей, объединенных в девяти категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал, экология.

2) Украина входит в пятерку стран по темпам сокращения населения. Об этом свидетельствуют прогнозы Организации Объединенных Наций, опубликованых изданием Quartz.

3) Украина в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк в 2020 г. заняла 64-ю строчку из 190 стран (тут мы значительно поднялись по сравнению с предыдущими годами).

4) Согласно данным Transparency International Ukraine Украина заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020.

5) Украина в 2020 году заняла 92-е место в мировом рейтинге благосостояния. Хотя мы и поднялись на 4 позиции по сравнению с прошлым годом, это худший показатель среди стран Восточной Европы.

6) Украина заняла предпоследнее место в мировом рейтинге "Брендов стран" FutureBrand Country Index за 2019 год. Этот рейтинг раз в несколько лет составляет одноименная английская международная компания, которая занимается развитием брендов компаний по всему миру.

Эксперты FutureBrand оценивают страны по таким параметрам, как качество жизни, отношение жителей страны к вопросам экологии, толерантность, потенциал для развития бизнеса и туризма, качество продуктов и услуг, которые создают местные компании.

Как и пять лет назад, наша страна оказалась в этом рейтинге на 74 месте. Позади нас только Ирак. Опередили Украину – Пакистан, Иран, Бангладеш.

7) Украина заняла 110-е место в рейтинге самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report 2021. В этом рейтинг 149 стран.

Первое место рейтинга уже 4-й год подряд занимает Финляндия.

При определении места в рейтинге члены жюри учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, искренность людей, восприятие коррупции и др.

8.) Ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний из-за неправильного питания. На первом, наихудшем месте – Украина.

Исследование провели по заказу Всемирной организации здравоохранения, в нем проанализировали данные 51 страны так называемого европейского региона ВОЗ (то есть вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами, географически расположенные в Азии).

9) По ВВП на душу населения (3425 долл. США в 2020 г.) Украина заняла последнее место среди стран Европы.

10) Что же касается уровня зарплат в мире за 2020 год, то Международная организация труда (МОТ), находящаяся в Женеве, опубликовала рейтинг из 160 стран, в котором первую позицию по уровню средней зарплаты заняла Швейцария. Там зарабатывают 5425 долларов. Украина в мировом топе заняла лишь 127 место с уровнем среднего дохода 194 доллара.

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