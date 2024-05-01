БЭБ начал ряд вторичных дел против свидетелей по делу Коломойского: в чем причина

Бюро экономической безопасности (БЭБ) возбудило ряд вторичных дел против свидетелей по делу украинского олигарха Игоря Коломойского, чтобы затянуть главное дело.

Об этом сообщил Telegraf.

Как известно, дело Коломойского основано на показаниях 4-х человек из технического персонала, среди которых кассиры и инкассаторы, о событиях 10-летней давности. Против свидетелей приступили к отдельным производствам.

"Далее "свидетелей" освобождают от уголовной ответственности "по истечении сроков давности", потому что задача по формализации нужных утверждений выполнена. Вдруг удастся так упростить формулу. И суд не потребует полноценного доказывания", – говорится в статье.

Таким образом, уже были уволены двое свидетелей в суде Киева, в третьем деле суд в Днепре иск отклонил, – это было дело кассирши, которая в показаниях якобы "допустила нереальность и маловероятность фактического внесения наличных на карточный счет" Коломойским.

В суде она была без адвоката, ее защищал прокурор, который просил провести заседание в закрытом режиме, без прессы, но суд не согласился и отклонил иск.