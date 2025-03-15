Сегодня статья-расследование, которая касается не только персоналий, но и таких затемненных углов войны, что рядовой читатель затаит дыхание, холодея от понимания, насколько война стала спрутом, опутывающим все больше людей и стран, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

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Далее текст на языке оригинала.

Знаєте, я раніше жахалася від розуміння того, як швидко війна знищує людину в людині, швидко отруює суспільство та проникає все глибше в наше життя. Й кожен раз, коли я відкривала для себе нову грань війни, я впадала в ступор, бо розуміла, що це ще не дно, що далі буде гірше. Зараз я вже звично відкриваю для себе нові грані війни, не дивуюсь ницості та цинічності суспільства та якось холоднокровно та звично пишу цю нескінченну повість людського самознищення.

Можливо тому, війна все частіше асоціюється в мене саме зі спрутом, як ото у відомому серіалі про мафію, де з’єдналися у бажанні влади та збагачення усі гілки влади та прошарки суспільства. Тому сьогодні ми проговоримо багато речей, які ще вчора не стосувалися війни, а сьогодні є її частиною: бізнес, економіка, міжнародна довіра, імідж країни, безпека Європи, колаборанти.

На перший погляд здається, що це різні речі, але насправді, за 11 років війни так багато дивного об’єдналося, що будь-який найстрашніший коктейль з найнебезпечніших отрут, буде здаватися банальним "гоголь-могелем".

Навіть не знаю з чого почати, бо так сплутане усе, але почну, як є.

З 2014 року я пишу про те, що багато хто з тих, хто підтримав на Донбасі росію, став будівничим чи фундаментом окупації, відбудови "лнр", вільно роз’їжджають світом. Безкарність, це той джек-пот, який, на жаль, отримали колаборанти та зрадники на Донбасі.

Це можливо, бо усі колаборанти та зрадники ОРДЛО (нагадаю, не усі, а критична більшість) мають громадянство України, але не усі внесені в "Миротворець", не усі злочини встановлено, не усі судові справи закрито. Це ще одна біль проукраїнських переселенців та мешканців ОРДЛО, бо ми знаємо усі злочини, які здійснили ці люди в окупації. Знати, що зрадники та кати не отримають покарання, та жити з цим важко.

Скажу більше, свобода пересування мешканців ОРДЛО (ми ж розділяємо колаборантів – це ті, хто працює на окупантів чи прислужує їм) та пересічними громадянами, що стали заручниками ситуації, в ОРДЛО з 2014 року стала бізнесом. Хочеш їхати – плати. Маєш гроші – їдь.

Бізнес з права покинути гетто навіть, якщо ти вбивця, має цілу структуру, яка, на жаль, втягнула в цей "бізнес" багато з тих, кого держава поставила на захист кордонів чи лінії розмежування з обох боків.

З 2014 по теперішній час оголошення про рейси з "лнр" та "днр" в будь-яке місто України та Європи це топ оголошень в ОРДЛО.

З окупованого росіянами Луганська можна потрапити куди хочеш, від Львова до Монако. Навіть є рейс Луганськ-Черкаси. Ось так.

Оце воює людина проти України, а потім одягає цивільний одяг, дістає українські документи й, користуючись послугою "без проверки", їде з Луганська куди захоче. Навіть зараз. Здебільшого, щоб потрапити у Європу, люди з ОРДЛО їдуть через росію, а ось в Україну їздять через "гуманітарний коридор" у Сумах.

Послуга "без проверки" коштує грошей. Так, це корупція. Так, це ще одна грань війни. Як люблять шуткувати в ОРДЛО – "таможня дает добро".

До бізнесу з подорожами відноситься й бізнес стосовно отримання пенсій та соціальних виплат в Україні, як живим так й мертвим мешканцям ОРДЛО. За гроші можна пройти будь яку "верифікацію".

Й так, висновок перший. Не усі злочинці ОРДЛО на цей час перебувають у розшуку, отримують покарання чи взагалі про їх діяльність відомо. Війна допомагає ховати злочини, які зчиняються на окупованих територіях.

Висновок другий. Корупція стала складовою війни. Це жахливо.

А ми йдемо далі, маючи на руках два невтішних висновки.

В ОРДЛО доволі розвинений бізнес. Скажу більше, стільки доларових мільйонерів, скільки в ОРДЛО з’явилося під час війни, немає навіть на росії та в США. Це й "решали", й работоргівці, й вугільні магнати, й будівельні магнати, й власники торгівельних мереж, й власники будинків розпусти, й власники ресторанів та казино, й контрабандисти.

Висновок третій. Контрабанда теж є складовою війни, як й корупція, бо вони йдуть рука об руку.

Більшість бізнесменів ОРДЛО, які мають в ОРДЛО бізнес, платять податки "республікам", мають паспорти "республік", росії та України. Це допомагає їм вільно пересуватися, використовуючи різні паспорти. Звісно ж українські документи дають право на отримання закордонного паспорту та користування безвізом. А зараз, то взагалі джек-пот, ці люди ще й "біженці" з ОРДЛО в Європі.

Висновок четвертий: невирішення проблем на початку війни, це, як рушниця на стіні в першому акті, яка вистрелить в останньому.

Щоб не було проблем, часто бізнес в ОРДЛО оформлюють на старих родичів чи довірених осіб, це робиться для того, щоб не відстежували платника податків росії, бо це можна зробити через російські сайти, чи платника податків "республиці", це складніше, та не внесли в "Миротворець".

То багато колаборантів ОРДЛО живуть потрійне життя.

Наприклад, у Луганську ти можеш бути власником ресторану-борделю-казіно "Мафія" який платить податки "лнр" та приймає окупантів, а також можеш мати російське громадянство, бо ж "с россией в сердце", а в Україні ти вже жертва російської агресії "у якої віджали бізнес". Це вигідно, й це працює, бо, як українець ти вільно пересуваєшся світом, як громадянин росії можеш купувати нерухомість у росії, а як громадянин України можеш купувати нерухомість в Києві та жити будь-де, хоч в Монако. Можна грати будь-яку роль. Це безкарно.

"Батальйон Монако", до якого входить дуже багато нуворишів, як з ОРДЛО так й з України, це вже сталий мем, який всі розуміють, але це правда життя. Ті, хто в ОРДЛО заробив статки на колаборації, вбивствах, продажі зброї, наркотиків, людей, той вільно їздить світом й живе у своє задоволення.

Ось така цікава грань війни. Тут колаборант, там бізнесмен, а ось там трошки біженець. Тут громадянин України, там громадянин "республіки", а ось там громадянин росії. Дуже вигідно.

Насправді, це повзуча окупація, й ці люди, не тільки злочинці, а й особи, які нищать репутацію українських біженців в Європі. Саме після інстаграмів цих людей, починаються питання, як то так, що українські біженці скупляють нерухомість у Монако, й сиплять грошима, отримуючи при цьому допомогу від емпатичних країн ЄС.

Але, це не злочин, тому ставимо на цьому крапку, переходячи до наступного етапу нашого розслідування, пам’ятаючи про вже зроблені невтішні висновки.

Більшість "бізнесменів" везуть з ОРДЛО не тільки зароблені разом з окупантами гроші, а й той страшний бізнес, на якому вони піднялися.

А бізнес в ОРДЛО, це не тільки торгувати хлібом. Окупанти принесли в ОРДЛО багато цікавого. То торгівля людьми та наркотиками, торгівля зброєю, виготовлення контрафактної продукції, це топ-теми бізнесу на окупованих територіях. Тому "біженці"-бізнесмени з ОРДЛО, везуть в Європу нові ідеї, організовують там синдикати й корпорації й це не завжди легальний та законний бізнес.

Найпопулярніший бізнес в ОРДЛО, це виготовлення контрафактної продукції: спиртові напої відомих брендів та цигарки.

О, там працюють ціли цехи, заводи, сучасні лінії. Контрафакт з ОРДЛО продається там й зараз, а от до 2022 року він ще й спокійно вивозився на мирні частини України та йшов далі до Європи.

Так, ми пам’ятаємо про висновок про корупцію.

Повномасштабний наступ росії у 2022 році зламав сталу систему розповсюдження контрафакту з ОРДЛО, тому бізнесмени з Донбасу поїхали світом. Більшість разом зі своїми заводами.

Насичення українським цигарковим контрафактом Європи призвело до погіршення іміджевого стану України та викликало багато питань до української влади. Навіть Кабмін визнав проблему, а пан Гетманцев дав обіцянку оголосити бій цигарковим підпільним синдикатам.

Коли старший віце-президент із зовнішніх зв’язків Philip Morris Грегуар Вердо оголосив результати звіту KPMG за 2022 рік, де Україна визнана другим по масштабу нелегальним ринком та виробником сигарет у Європі, служба безпеки Philip Morris оголосила про премії при наданні доказів існування контрафактного заводу на території ЄС.

Пачку цигарок без акцизної марки придбати в Україні доволі легко. У лютому 2022 року кожна п’ята пачка цигарок продавалася нелегально, тобто без акцизу та сплати податків. Нагадаю, до 2022 року потік контрафакту в мирні частині України був налагоджений саме з ОРДЛО.

Через це бюджет нашої воюючої країни втрачає мільярди податків, тому це не просто нелегальний "бізнес", це робота, спрямована на підрив економічної безпеки України.

Нагадаю, війна в нас з 2014-го року, тому тіньовий бізнес, це не тільки гроші, а й вербування прикордонників та митників, держслужбовців, податківців, поліціянтів, бо взяв хабар, закрив очі на злочин й ти вже на гачку ФСБ. А не сплачені податки, це удар по обороні та економічній безпеці країни.

Після того, як лінія розмежування стала гарячою, а більшість складів припинили свою діяльність через розширення окупації та через бомбардування росією Харкова та інших міст, "бізнесмени" з ОРДЛО переїхали ближче до кордонів ЄС, на Західну Україну.

Так званий "батальйон Монако", почав шукати вихід на більш цікаві ринки збуту – ЄС.

Нещодавно на Буковині співробітники Державного бюро розслідувань затримали дві паливні цистерни, які везли до Румунії ящики із контрабандними цигарками. Збитки від існування "чорного ринку" сигарет досягли мільярдних масштабів у доларово-євро еквіваленті, тому вирішенням цієї проблеми зайнялися європейські та американські партнери України.

Розумієте як спрут оплутав Україну? З росії кримінал дотягся до ОРДЛО, знайшов там своїх людей й поповз далі. Корупція у митно-прикордонних структурах досягла такого рівня, що боротися з каналами постачання контрафакту з України взялися наші військово-економічні партнери. Це ж стид 100 левела.

Цигарковий контрафакт входить в топ-найкращій "бізнесів" світу, як й наркотики, работоргівля та чорна трансплантологія. Ці "бізнеси" активно підтримуються саме ФСБ росії, через їх прив’язку до корупції в будь якій державі. Хочеш працювати на цьому ринку "послуг" – укладай угоду с ФСБ.

Наприклад, вантаж, який затримали на Буковині, а це 130 ящиків тютюнових виробів, коштував понад 4,55 млн гривень, а затримані на тому ж напрямку 335 ящиків, це вже 12 мільйонів. ЄС б’є тривогу кажучи про системний канал постачання, та через кількість знайдених на території ЄС нелегальних заводів, про системне втручання в економіку країн ЄС, володарів каналів нелегального контрафакту.

Тобто в ЄС розуміють, що існування контрафактних продаж, існування каналів поставки та існування вже цілих заводів – це система, а це означає корупція та залученість до контрафактних ланок злочинних синдикатів. Спрут!

Цей спрут настільки небезпечний для економіки країни, що в ЄС навіть провели круглий стіл за участю послів G7, народних депутатів, представників бізнесу та громадських організацій, які займаються проблематикою нелегальних ринків підакцизних товарів в Україні та з України. Це вже сором 1000 левела.

Воююча країна, яка прагне стати членом ЄС, є учасником картелю, синдикату по виготовленню контрафактної продукції. Сама втрачає мільярди й ще шкодить державам-партнерам. На сьогодні, тіньовий ринок цигарок становить 25% від загального обсягу по країні, а втрати українського бюджету становили 23 мільярди гривень на рік.

Оці б гроші та на ЗСУ, так?

А підробка українцями світових брендів тютюнових виробів вплинула на ситуацію в країнах ЄС, де почали виникати економічні проблеми через недоотримання доходів. Звісно ж радіє росія. Бо це знову мінус в безпеці країни та мінус в допомозі Україні.

За 10 років Україна посіла першість за обсягом нелегального постачання сигарет до ЄС. Руку до цього приклали й "бізнесмени" з ОРДЛО.

Тобто, вдумайтесь, 10 років війни, а в нас тотальна корупція на кордоні, яка дозволяє приїздити в Україну людям Плотницького, Пасічника, Пушиліна, які ведуть активний бізнес в ОРДЛО та фінансують окупантів та армію росії, налагоджувати в Україні свій злочинний "бізнес", знищувати економіку України, знищувати довіру до України на міжнародному рівні.

А тепер вони ще й роз’їхалися світом, й триколорадний "батальойн Монако" вже веде свою підривну діяльність, шкодячи країнам ЄС.

А паспорти у цих "героїв" контрафактного фронту ж українські. Німеччина, Італія, Франція, Великобританія вже отримають проблеми через неотримання в бюджет акцизних податків, а, увага, частина з них йде на підтримку України. Це сором 10 000 левела.

В ЄС зростає не тільки споживання контрабандних та контрафактних цигарок та алкоголю, а й кількість заводів по їх виготовленню. Що цікаво, в цьому "бізнесі" у світі керує й лідирує росія. Саме тому, я так впевнено пишу, що усі канали контрафакту керуються ФСБ.

Як би я була стратегом й планувала захоплення Європи, я б почала саме зі знищення економіки, запустила б "спрута", який приніс у країну корупцію та підсадив на "голку" митників, прикордонників, держслужбовців, розбещуючи їх грошима.

У Франції через появу нелегальних заводів, які виготовляють тютюнові вироби, та наповнення ринку контрафактною продукцією 38 000 людей залишилися без роботи. По усім країнам ЄС цифра йде за 200 000.

Оце у Німеччині викрили одну з найбільших підпільних фабрик із виробництва цигарок, де виявили 11 млн штук цигарок марки Richmond, й… так, знову "іспанський сором", громадян України та Польщі віком від 28 до 59 років.

Робочих на такі фабрики везуть з Заходу країни, а ось інженерів, наладників, програмістів зі Сходу. Бо там промисловий потенціал, розповсюджені інженерні та технічні професії, й саме там зароджувався цей "бізнес", тому люди мають досвід.

Як з’ясувало слідство, ця фабрика переїхала у Німеччину у 2016 році, тобто саме тоді, коли з ОРДЛО вільно курсували автобуси в будь яке місто чи країну, а нелегальний автобізнес був на піку популярності.

Що цікаво, на час перевезення (переселення) заводів, контрафактні королі вибирали країни, де було сильне проросійське лобі. Це я про те, що у сраці будь якого корупціонера будь якого рівня завжди є рука кремля.

Згадайте де більше за все толерували "республіки", от там й знайдете й велику долю контрафакту й тіньові заводи.

Зараз вихідці з Луганська, Донецька, Харкова, які у 2014-му були активні будівничі "республик", мріяли про "руський мир", фінансували його, переїхали у країни ЄС, тобто у "гей-європу", як вони співали пропагандистські пісні й принесли туди свій "руський мир".

Бо будь яка корупція, контрабанда, контрафакт, злочини, несплата податків, це є неповага до країни, підривна діяльність, а це фактично візитівка росії.

От, наприклад, місто-країну Монако після 2014 року, "біженці" з Луганщини фактично взяли під контроль й відбудували там усі контрафактні ланки, відкрили собі невеличкий "свічний" тобто сигаретний заводик й тихенько керують світом то з окупованого Луганська, то з Києва, то з Монако, бо… корупція, бо спрут, бо кому війна, а кому мати рідна.

Ви спитаєте по персоналіям. Звісно ж персоналії є, звісно данні про них передані компетентним органами, тому ви розумієте, що поки зась по фото й прізвищам.

Нехай поки буде умовний Ігор Д. з Луганська, чи умовна Юлія Д. з Ірпеня, чи умовний громадянин Олександр Х. з Донецьку. Але, дуже шкода, що ці "умовні" мають не умовний вплив, не умовний "бізнес", входять в не умовний спрут й наносять не умовну шкоду, як іміджу України- бо ж громадяни- так й економіці того ж самого Монако.

От як описав ситуацію у розкритому цигарковому підпіллі в Ессені Хольгер Гісельманн із департаменту митного розслідування: "Банда діяла дуже професійно. Зал, у якому здійснювалося виробництво, був звукоізольованим, щоб назовні не проникав шум. Система вентиляції забезпечувала свіже повітря. Щоб не привертати увагу великими рахунками за електроенергію, дизельний генератор виробляв електроенергію для фабрик". Тепер ви бачите, як усе пов’язано та продумано. Спрут!

То ви не подумайте, що там раби у кайданках руками слюнять цигарковий папір та набивають його тютюном. Це сучасні лінії, сучасні заводи, сучасна техніка, саме тому наладники в цьому напрямку на вагу золота. Їх вивозять з Луганська та Донецька за усі гроші світу, аби вони запустили це обладнання.

Закон про колаборантів має працювати. А нам треба припинити грати в толерантність, та почати відстежувати тих, хто має бізнес в ОРДЛО та платить податки в "республіках", я вже мовчу про тих, хто весь цей час гарно сидить на двох стільцях, я маю на увазі двопаспортників, або ж людей з множинним громадянством.

Але про це, буде інша історія.