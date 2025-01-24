Baskino, Filmix и HD REZKA: в Украине расширили список запрещенных сайтов с пиратскими фильмами

В Украине увеличили список запрещенных сайтов с пиратскими фильмами, принадлежащими стране-террористке России. Такие действия связаны с направленностью на аудиторию РФ.

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Об этом стало известно из сообщения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Facebook. В частности, ограничен доступ на платформы Baskino, Filmix и HD REZKA.

"Национальный совет продолжает работать над очисткой украинского интернет-пространства от нарушающих наше законодательство медиасервисов. Регулятор обновил список вебсайтов, предоставляющих доступ к запрещенным сервисам страны-агрессорки. Такие сервисы подлежат ограничению на территории Украины", – говорится в сообщении.

Причиной стало их полное или преимущественное направление на территорию и аудиторию страны-агрессора.

Обновленный список запрещенных сайтов теперь включает:

33 вебсайта сервиса Baskino;

13 вебсайтов Filmix;

40 вебсайтов HD REZKA.

В перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и провайдеров аудиовизуальных услуг страны-агрессора включено 27 медиасервисов.

Напомним, в конце прошлого года Национальный банк Украины потребовал от украинских банков прекратить использование в своей работе программного обеспечения российского и белорусского происхождения. Это связано с тем, что такое ПО может нести большие риски.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2024 года в Украине запретили использовать программы, созданные в России и других странах, против которых были введены санкции. Запрет также распространяется на разработки, созданные подсанкционными компаниями или компаниями, принадлежащими гражданам подсанкционных стран.

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